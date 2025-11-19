Ngày Quốc tế đàn ông trùng ngày Toilet thế giới: Điều ít biết về 19.11

Những ngày qua, nhiều người Việt quan tâm tới ngày Quốc tế đàn ông 19.11. Không phải ai cũng biết nguồn gốc của ngày này cũng như ngày Toilet thế giới diễn cũng diễn ra vào ngày này.

Ngày Quốc tế đàn ông là ngày gì?

Theo Timeanddate.com, ngày Quốc tế nam giới đầu tiên được tổ chức tại Trinidad và Tobago vào ngày 19.11.1999. Đại diện từ nhiều tổ chức như Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với sự kiện này, mặc dù đây không phải là ngày lễ chính thức của Liên Hiệp Quốc.

Nhiều năm nay, ngày Quốc tế đàn ông được quan tâm nhiều hơn ở Việt Nam ẢNH: NVCC

Ngày Quốc tế nam giới là dịp để nhiều người cùng nhìn lại những đóng góp, hy sinh và tiến bộ mà nam giới đã đạt được trong xã hội. Những tiến bộ đó bao gồm việc nam giới cùng với phụ nữ nỗ lực tạo ra những tiến bộ về giáo dục, kinh tế, xã hội và công nghệ trong xã hội.

Ngày Quốc tế nam giới tập trung vào việc cải thiện quan hệ giới, thúc đẩy bình đẳng giới. Ngày này cũng đề cập đến các vấn đề như nuôi dạy con cái, hình mẫu nam giới tích cực, gia đình và lựa chọn lối sống lành mạnh cho nam giới.

Các chủ đề có thể được thảo luận hoặc giới thiệu thông qua các phương tiện truyền thông, hoạt động và sự kiện khác nhau trong ngày này có thể bao gồm: sức khỏe của nam giới và trẻ em trai; tầm quan trọng của bình đẳng giới; cải thiện mối quan hệ giới tính trong mọi xã hội; hình mẫu nam giới tích cực cho thế hệ trẻ; vai trò của nam giới trong cộng đồng, gia đình, các mối quan hệ và chăm sóc trẻ em…

Ngày này cũng đề cập đến các vấn đề như nuôi dạy con cái, hình mẫu nam giới tích cực, gia đình và lựa chọn lối sống lành mạnh cho nam giới ẢNH: NVCC

Những năm qua, ngày này được quan tâm nhiều hơn ở Việt Nam. Tại gia đình và công sở, nhiều "cánh mày râu" được các chị em, phái nữ dành sự quan tâm đặc biệt với những món quà, lời chúc trong ngày này.

Ngày Toilet thế giới thì sao?

Các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Nhà vệ sinh thế giới (World Toilet Organization), đã thúc đẩy ngày Toilet thế giới trong nhiều năm. Năm 2013, Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận ngày 19.11 là ngày Toilet thế giới nhằm đưa vấn đề vệ sinh cho tất cả mọi người, trở thành ưu tiên phát triển toàn cầu.

Tổ chức này coi việc đại tiện ngoài trời là "cực kỳ có hại" cho sức khỏe cộng đồng. Theo Liên Hiệp Quốc, việc cung cấp nhà vệ sinh phù hợp có thể cứu sống hơn 200.000 trẻ em trên thế giới.

Ngày 19.11 cũng là ngày Toilet thế giới

Những quốc gia có tình trạng đại tiện bừa bãi phổ biến nhất cũng chính là những quốc gia có số trẻ em dưới 5 tuổi tử vong cao nhất, tỷ lệ suy dinh dưỡng và nghèo đói cao, cùng với chênh lệch giàu nghèo lớn. Hơn nữa, hơn 1 tỉ người phải đại tiện bừa bãi do thiếu nhà vệ sinh phù hợp.

Theo số liệu từ Timeanddate.com, số người trên thế giới sở hữu điện thoại di động nhiều hơn số người sở hữu nhà vệ sinh. Trong số 7 tỉ người trên thế giới, 6 tỉ người có điện thoại di động. Tuy nhiên, chỉ có 4,5 tỉ người được tiếp cận nhà vệ sinh đồng nghĩa là hàng tỉ người, chủ yếu ở các vùng nông thôn, không có điều kiện vệ sinh phù hợp.