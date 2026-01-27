Lập xuân 2026 sắp đến rồi! Lịch âm, lịch vạn niên hôm nay 27.1 có đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là ngày thứ ba giữa tuần, 27.1. Theo lịch âm hôm nay là ngày mùng 9 tháng chạp (tháng 12 âm lịch), còn gọi là ngày Tân Sửu, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Nhiều người đếm ngược chờ tới tiết khí Lập xuân.

Tiết Lập xuân đã đến rất gần ẢNH: CAO AN BIÊN

Người Việt đang trong những ngày cuối cùng của tiết Đại hàn, tiết khí cuối cùng trong 24 tiết khí trong năm. Tiết khí này kéo dài từ ngày 20.1 đến ngày 3.2.2026. Điều này đồng nghĩa chỉ còn ít ngày nữa, tiết Đại hàn sẽ kết thúc.

Theo chuyên gia, Đại hàn có ý nghĩa là "rét đậm". Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Đại hàn ứng với kinh độ mặt trời bằng 300°.

Tiết Lập xuân 2026 có gì đặc biệt?

24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

Lập xuân mang nghĩa đầu xuân. Trong đó, "lập" có nghĩa là khởi đầu, bắt đầu, "xuân" là một trong bốn mùa trong năm. Theo các tài liệu, ngày bắt đầu tiết Lập xuân được tính theo dương lịch hiện đại và thông thường rơi vào ngày 3 hoặc 4.2 dương lịch ở Bắc bán cầu (bao gồm Việt Nam) và vào đầu tháng 8 ở Nam bán cầu tùy theo từng năm.

Vào tiết Lập xuân, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, hoa lá thay nhau khoe sắc ẢNH: CAO AN BIÊN

Nếu ta lấy điểm Xuân phân là gốc, khi kinh độ mặt trời bằng 0 thì vị trí của điểm Lập xuân là kinh độ mặt trời bằng 315 độ. Tiết Lập xuân tới đây bắt đầu vào ngày 4.2.2026 dương lịch (tức ngày 17 tháng chạp năm Ất Tỵ) và kéo dài tới ngày 17.2.2026 (tức đúng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ). Ngay hôm sau, ngày 18.2.2026, tức mùng 2 tết, tiết Vũ thủy sẽ tiếp nối.

Như vậy, năm Ất Tỵ khá đặc biệt vì được đón tiết Lập xuân tới 2 lần. Năm Ất Tỵ khởi đầu với việc đón tiết Lập xuân vào 3.2.2025 dương lịch, tức mùng 6 tết và lần vào cuối năm này.

Vào tiết Lập xuân, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, hoa lá thay nhau khoe sắc. Đây là khoảng thời gian mà nhiều loài hoa nở rộ, báo hiệu mùa xuân đã về. Mùa xuân đến, cảnh sắc thiên nhiên trở nên sống động và tươi mới, mang lại cảm giác hứng khởi và tràn đầy sức sống.