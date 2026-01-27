Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lập xuân 2026 sắp đến rồi! Lịch âm, lịch vạn niên hôm nay 27.1 có đặc biệt?

Cao An Biên
Cao An Biên
27/01/2026 05:30 GMT+7

Người Việt đang trải qua những ngày cuối của tiết Đại hàn, tiết khí cuối cùng trong 24 tiết khí trong năm và chuẩn bị đón tiết Lập xuân. Dưới đây là những điều đặc biệt của tiết Lập xuân sắp tới đây.

Dương lịch hôm nay là ngày thứ ba giữa tuần, 27.1. Theo lịch âm hôm nay là ngày mùng 9 tháng chạp (tháng 12 âm lịch), còn gọi là ngày Tân Sửu, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ. Nhiều người đếm ngược chờ tới tiết khí Lập xuân.

Lập xuân 2026 sắp đến rồi! Lịch âm, lịch vạn niên hôm nay 27.1 có đặc biệt? - Ảnh 1.

Tiết Lập xuân đã đến rất gần

ẢNH: CAO AN BIÊN

Người Việt đang trong những ngày cuối cùng của tiết Đại hàn, tiết khí cuối cùng trong 24 tiết khí trong năm. Tiết khí này kéo dài từ ngày 20.1 đến ngày 3.2.2026. Điều này đồng nghĩa chỉ còn ít ngày nữa, tiết Đại hàn sẽ kết thúc.

Theo chuyên gia, Đại hàn có ý nghĩa là "rét đậm". Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Đại hàn ứng với kinh độ mặt trời bằng 300°.

Tiết Lập xuân 2026 có gì đặc biệt?

24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Theo chuyên gia, 24 tiết khí là 24 khoảng thời gian, mỗi khoảng dài 15 hoặc 16 ngày, mô tả 24 giai đoạn thời tiết khác nhau trong năm. Vì chu kỳ này phụ thuộc vào vị trí của trái đất trên quỹ đạo.

Lập xuân mang nghĩa đầu xuân. Trong đó, "lập" có nghĩa là khởi đầu, bắt đầu, "xuân" là một trong bốn mùa trong năm. Theo các tài liệu, ngày bắt đầu tiết Lập xuân được tính theo dương lịch hiện đại và thông thường rơi vào ngày 3 hoặc 4.2 dương lịch ở Bắc bán cầu (bao gồm Việt Nam) và vào đầu tháng 8 ở Nam bán cầu tùy theo từng năm.

Lập xuân 2026 sắp đến rồi! Lịch âm, lịch vạn niên hôm nay 27.1 có đặc biệt? - Ảnh 2.

Vào tiết Lập xuân, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, hoa lá thay nhau khoe sắc

ẢNH: CAO AN BIÊN

Nếu ta lấy điểm Xuân phân là gốc, khi kinh độ mặt trời bằng 0 thì vị trí của điểm Lập xuân là kinh độ mặt trời bằng 315 độ. Tiết Lập xuân tới đây bắt đầu vào ngày 4.2.2026 dương lịch (tức ngày 17 tháng chạp năm Ất Tỵ) và kéo dài tới ngày 17.2.2026 (tức đúng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ). Ngay hôm sau, ngày 18.2.2026, tức mùng 2 tết, tiết Vũ thủy sẽ tiếp nối.

Như vậy, năm Ất Tỵ khá đặc biệt vì được đón tiết Lập xuân tới 2 lần. Năm Ất Tỵ khởi đầu với việc đón tiết Lập xuân vào 3.2.2025 dương lịch, tức mùng 6 tết và lần vào cuối năm này. 

Vào tiết Lập xuân, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, hoa lá thay nhau khoe sắc. Đây là khoảng thời gian mà nhiều loài hoa nở rộ, báo hiệu mùa xuân đã về. Mùa xuân đến, cảnh sắc thiên nhiên trở nên sống động và tươi mới, mang lại cảm giác hứng khởi và tràn đầy sức sống.

Tin liên quan

Tiết Đông chí kết thúc, hôm nay 5.1 bắt đầu tiết Tiểu hàn: Khi nào Lập xuân?

Tiết Đông chí kết thúc, hôm nay 5.1 bắt đầu tiết Tiểu hàn: Khi nào Lập xuân?

Hôm nay 5.1 là ngày đầu tiên người Việt Nam đón tiết khí Tiểu hàn. Tiết khí này có ý nghĩa gì và khi nào tiết Lập xuân bắt đầu?

Tiết Tiểu hàn kéo dài tới 11 ngày nữa, người Việt cần lưu ý gì?

Hôm nay bắt đầu tiết Đại hàn: Không khí lạnh tăng cường, người Việt lưu ý gì?

Khám phá thêm chủ đề

Lập xuân lịch Âm ngày âm lịch âm hôm nay ngày 27/1 ngày 27/1 là ngày gì tiết lập xuân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận