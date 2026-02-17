Khách TP.HCM trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam 29 tết, nhận 500 triệu tiền mặt

Đại lý vé số Đại Phát ở phường Phú Lâm, TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng 5 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 914792 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



5 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 2 ẢNH: NVCC

"5 tờ vé số may mắn của vợ chồng ở TP.HCM, họ mua ủng hộ người bán dạo trước Tết Nguyên đán, không ngờ trúng độc đắc. Đại lý đến tận nhà đổi thưởng, họ nhận 500 triệu tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Họ mừng không nói nên lời vì những ngày cuối năm có khoản tiền lớn vì trúng số. Chúng tôi nhận đổi thưởng xuyên tết, thấy khách trúng số đại lý cũng rất phấn khởi", đại lý vé số Đại Phát cho hay.

Đại lý vé số Minh Nhựt ở TP.HCM cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có tờ vé trúng độc đắc. Tờ vé có dãy số 525331 thuộc xổ số TP.HCM ngày 14 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Những hình ảnh về vé số trúng độc đắc dịp Tết Nguyên đán được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn trong năm mới.

Gần đây, đại lý vé số Trung Hiếu ở Đồng Nai đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé số có dãy 720732 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).