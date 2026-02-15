Trúng độc đắc xổ số miền Nam, khách nhận tiền mặt lẫn chuyển khoản

Đại lý vé số Trung Hiếu ở Đồng Nai cho biết vừa đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé số có dãy 720732 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Vị khách may mắn cũng là người Đồng Nai, liên hệ đổi thưởng và có khoản tiền lớn dịp tết. Người này nhận tiền trúng số cả tiền mặt lẫn chuyển khoản, bất ngờ khi trúng độc đắc. Chúng tôi chúc mừng vị khách vì có niềm vui những ngày cuối năm", đại lý vé số Trung Hiếu cho hay.

Tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam được đại lý Trung Hiếu đổi thưởng ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Thanh Tâm ở Tây Ninh cũng đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, tờ vé số có dãy 961443 thuộc xổ số Bến Tre ngày 10 tháng 2 trúng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Vị khách đã nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt.

Những tờ vé số trúng độc đắc dịp Tết Nguyên đán được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Nhiều người gửi lời chúc đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cũng đổi thưởng 23 tờ vé số trúng độc đắc và an ủi cho khách trúng xổ số miền Nam mới đây. Cụ thể, 3 tờ vé trúng số độc đắc có dãy may mắn 725746 trúng xổ số Sóc Trăng ngày 11 tháng 2, tổng trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Người trúng là một người đàn ông lớn tuổi ở địa phương.Khách mua ủng hộ người bán dạo rồi trúng, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt", đại lý vé số Ngọc Quang cho biết.