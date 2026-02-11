Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 2: Người trúng số đài Đồng Nai xuất hiện

Đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát (TP.HCM) vừa thông báo bán trúng 32 tờ vé số đài Đồng Nai ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 2 chiều nay.

Cụ thể, những tờ vé trúng giải năm, có dãy số cuối may mắn là 0262. Trong khi đó, 16 vé trúng độc đắc của xổ số Đồng Nai ngày 11 tháng 2 có dãy số là 720732. Đại lý đang hỗ trợ đổi thưởng cho nhiều khách ở TP.HCM.

Vé trúng xổ số Đồng Nai ngày 11 tháng 2 xuất hiện sớm ẢNH: NVCC

"Hiện tại, chúng tôi đã đổi thưởng 16 vé cho một khách theo hình thức chuyển khoản. 16 vé còn lại tôi cũng đang liên hệ khách chờ đổi thưởng. Gần tết, trúng số tiền bất ngờ nên khách cũng rất mừng, xem là lộc may mắn", đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý bày tỏ.

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 2 cũng mở thưởng đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 827943 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc 725746. Người chơi xổ số mong chờ những người may mắn nhất lộ diện.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2, giải tám của đài Bến Tre và Bạc Liêu thuộc về những tờ có 2 số cuối là 73. Nhiều người cho rằng đây là trường hợp thú vị khi 2 đài mở thưởng trùng số ở giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng.

Trong khi đó, giải tám của đài Vũng Tàu thuộc về những tờ có 2 số cuối là 33. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ có dãy số 333333 thuộc xổ số miền Nam 10 tháng 2 trúng số. Dân mạng cho rằng những tờ vé số sở hữu dãy số đẹp khi trúng số là điều may mắn.

Các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam vừa tăng doanh số phát hành 4 kỳ phát hành dịp xuân Bính Ngọ năm 2026, gồm 1 kỳ trước tết và 3 kỳ sau tết, bắt đầu từ ngày 10.2 đến ngày 9.3 (nhằm ngày 23 tháng chạp đến ngày 21 tháng giêng). Như vậy vào dịp tết, mỗi công ty xổ số sẽ phát hành 16 triệu vé (tương đương 160 tỉ đồng) thay vì 14 triệu vé/đợt phát hành như ngày bình thường.