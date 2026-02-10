Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2: Bất ngờ vé trúng đài Bến Tre, Bạc Liêu

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2, giải tám của đài Bến Tre và Bạc Liêu thuộc về những tờ có 2 số cuối là 73. Nhiều người cho rằng đây là trường hợp thú vị khi 2 đài mở thưởng trùng số ở giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng.

Trong khi đó, giải tám của đài Vũng Tàu thuộc về những tờ có 2 số cuối là 33. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ có dãy số 333333 thuộc xổ số miền Nam 10 tháng 2 trúng số. Dân mạng cho rằng những tờ vé số sở hữu dãy số đẹp khi trúng số là điều may mắn.



16 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2 vừa được đổi thưởng ẢNH: NVCC

Xổ số miền Nam hôm nay mở thưởng gồm 3 đài Bến Tre với dãy số 961443, đài Vũng Tàu với dãy số 879095 và đài Bạc Liêu với dãy số 841500 trúng độc đắc. Dân mạng mong chờ chủ nhân trúng độc đắc sớm lộ diện để "xin vía" mong chờ may mắn mỉm cười.

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) vừa thông báo bán 16 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2. Cụ thể, những tờ có dãy số 921443 thuộc đài Bến Tre trúng khuyến khích trị giá 96 triệu đồng. Từ ngày 10.2 một lốc vé tăng 2 tờ lên 16 tờ, cặp nguyên tăng 20 tờ lên 160 tờ, tổng giá trị trúng độc đắc tăng từ 28 tỉ đồng lên 32 tỉ đồng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Gần đây, đại lý vé số Thảo Minh ở Lâm Đồng chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 2 tờ vé số trúng giải nhất đài Cà Mau, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 2. Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 16032 trúng giải nhất xổ số Cà Mau ngày 9 tháng 2. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé số có dãy 291653. Đại lý cho biết với trị giá 30 triệu đồng/tờ, người trúng thưởng đã có "cái tết ấm no".