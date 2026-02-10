Trùng hợp bất ngờ xổ số miền Nam: 2 năm độc đắc 'ghé thăm' cùng 1 ngày

Mới đây, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh nổi tiếng ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) vừa chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bình Thuận.

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 650658 trúng xổ số Bình Thuận ngày 5 tháng 2. Tổng trị giá của 2 tờ vé này là 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý tiết lộ người trúng là nam, nhận thưởng theo hình thức nhận 100% tiền mặt.

Trong cùng ngày 5 tháng 2 của năm 2026 và năm 2024, giải độc đắc xổ số miền Nam đều "tìm tới" đại lý Phú Vinh ẢNH: NVCC

Cũng theo chia sẻ từ anh Phú Vinh, xổ số miền Nam ngày 5 tháng 2 của 2 năm về trước, tức năm 2024, anh cũng đổi thưởng 14 vé trúng độc đắc. Những tờ vé có dãy số 219975 mở thưởng xổ số Cà Mau, tổng trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Nhiều người chơi xổ số bày tỏ sự hào hứng, bất ngờ vì sự trùng hợp thú vị của xổ số miền Nam, khi trong cùng một ngày của 2 năm khác nhau, giải độc đắc đều tìm tới cùng một đại lý.

Mới đây, 10 tờ có dãy số 375271 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Một đại lý vé số ở An Giang đã đổi thưởng 10 tờ vé số này cho khách may mắn.

Trong khi đó, anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long chia sẻ một người trúng số sau khi mua ngẫu nhiên 14 tờ có dãy số 056929 thuộc xổ số Long An ngày 7 tháng 2.

10 tờ vé số đó trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng, vị khách đã nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 006929.