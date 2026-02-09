Xuất hiện 10 tờ trúng 20 tỉ đồng xổ số miền Nam đài TP.HCM

Theo đó, 10 tờ có dãy số 375271 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Một đại lý vé số ở An Giang đã đổi thưởng 10 tờ vé số này cho khách may mắn.



Trong khi đó, anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long chia sẻ một người trúng số sau khi mua ngẫu nhiên 14 tờ có dãy số 056929 thuộc xổ số Long An ngày 7 tháng 2. 10 tờ vé số đó trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng, vị khách đã nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 006929.

10 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 2 ẢNH: NVCC

"Vị khách là nam thanh niên, cách đại lý không xa, sau khi có kết quả xổ số ngày 7 tháng 2 đã liên hệ đại lý đổi thưởng. Người này thích mua vé số, không hy vọng trúng nhưng bất ngờ may mắn mỉm cười. Khi nhận tiền, anh ấy la lớn vì suýt chút nữa trúng độc đắc, có tiền ăn tết lớn. Dù vậy, vị khách vẫn vui vẻ khi trúng khuyến khích", anh Phước Danh chia sẻ.

Nhữn hình ảnh vé số trúng số sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Nhiều người chơi xổ số gửi gắm hy vọng vào vận may cuối năm, mong có khoản tiền trúng số để đón Tết Nguyên đán thêm đủ đầy, ấm áp.

Gần đây, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đến tận nhà đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé có dãy số 546923 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Người đàn ông ngoài 30 tuổi đi đám cưới được người quen cho tờ vé số may mắn đó. Sau khi có kết quả xổ số ngày 6 tháng 2 ông ấy đã nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt.