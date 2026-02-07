Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 2: Bất ngờ dãy số trúng độc đắc đài Long An

Cao An Biên - Dương Lan
07/02/2026 17:08 GMT+7

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 2, người trúng độc đắc đài Long An với dãy số 006929 còn bất ngờ trúng thêm một giải nữa.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 2, nhiều người thích thú nhận ra dãy số trúng độc đắc đài Long An với dãy số 006929 còn trúng thêm một giải nữa là giải tám của đài này khi có hai số cuối là 29.

Lưu ý xổ số miền Nam ngày 7 tháng 2: Độc đắc Long An trúng... 2 giải - Ảnh 1.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 2, người trúng độc đắc đài Long An với dãy số 006929 còn bất ngờ trúng thêm một giải nữa là giải tám. Nhiều tờ vé số trúng xổ số ngày 7 tháng 2 vừa lộ diện sớm ở đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long (ảnh trái)

ẢNH: NVCC

Theo một chủ đại lý vé số, việc một tờ vé số trúng hai giải là may mắn, tuy nhiên tờ vé số trúng giải độc đắc trúng tới hai giải không thường xuyên xuất hiện. Với nhiều người chơi xổ số, đây là may mắn kép hiếm gặp, người trúng nhận thưởng cả hai giải.

Xổ số ngày 7 tháng 2 hôm nay còn mở thưởng thêm 3 đài là TP.HCM với dãy độc đắc 375271, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 455282 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 948791.

Dân mạng nhanh chóng chia sẻ kết quả xổ số miền Nam hôm nay với lời chúc mừng cho chủ sở hữu những tờ vé may mắn. Nhiều người hy vọng người trúng độc đắc sớm lộ diện.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 2 hôm qua, nhiều người chơi xổ số thích thú truy tìm những tờ vé có dãy số độc lạ như 020304 và 131313, khi giải ba đài Vĩnh Long có dãy số cuối 20304 và dãy tám đài Bình Dương có dãy số cuối là 13.

Chủ một đại lý vé số tại Tây Ninh, chuyên sưu tầm những tờ vé số có dãy số đẹp, độc lạ cho biết với những tờ vé số có dãy số như trên, dù trúng giải nào cũng tạo nên sự thú vị, hào hứng.

Ủng hộ người bán dạo, một shipper trúng 12 tỉ đồng xổ số miền Nam

Ủng hộ người bán dạo, một shipper trúng 12 tỉ đồng xổ số miền Nam

Một người đàn ông làm shipper ở An Giang bất ngờ trúng 12 tỉ đồng xổ số miền Nam, nhận toàn bộ số tiền trúng số theo hình thức chuyển khoản.

