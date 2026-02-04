Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bất ngờ xổ số miền Nam ngày 4 tháng 2: Xuất hiện dãy số trúng 2 giải

Dương Lan - Cao An Biên
04/02/2026 17:40 GMT+7

Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 2 khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện dãy số trúng 2 giải của đài Đồng Nai.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 2 hôm nay, những tờ vé số trúng giải sáu đài Đồng Nai với dãy số cuối 4721 bất ngờ trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 21. Mỗi tờ vé số trúng giải sáu trị giá 400.000 đồng còn giải tám mỗi tờ trúng 100.000 đồng.

Dân mạng thích thú khi phát hiện ra sự trùng hợp này, cho rằng những người sở hữu dãy số đó có niềm vui nhân đôi. Xổ số ngày 4 tháng 2 có đài Đồng Nai với dãy số 636838, đài Cần Thơ với dãy số 983063 và đài Sóc Trăng với dãy số 543109 trúng độc đắc. Nhiều người cho rằng dãy số trúng độc đắc của đài Đồng Nai khá đẹp và mong chờ chủ nhân sớm lộ diện.


Bất ngờ xổ số miền Nam ngày 4 tháng 2: Xuất hiện dãy số trúng 2 giải - Ảnh 1.

Đại lý vé số Duy bán 14 tờ trúng khuyến khích sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 2

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) thông báo bán trúng 14 tờ khuyến khích theo kết quả xổ số miền Nam hôm nay. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 988063 thuộc đài Cần Thơ trúng khuyến khích với tổng số tiền là 84 triệu đồng. Hiện anh Duy đang chờ khách liên hệ đổi thưởng.

Gần đây, đại lý vé số Thành Tâm 2 ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho khách. Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 713376 trúng xổ số Cà Mau ngày 2 tháng 2. Đại lý tiết lộ người trúng số là vợ chồng, họ đã liên hệ đổi thưởng ngay trong chiều xổ số hôm đó.

Xem thêm bình luận