Đổi thưởng vé trúng xổ số miền Nam đài Tiền Giang, đại lý kể chuyện bất ngờ

Đại lý vé số Toàn Phát ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) cho biết vừa đổi thưởng hàng loạt tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 10 tờ có dãy số cuối là 38457 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 2 trúng giải nhất mỗi tờ trị giá 300 triệu đồng (chưa trừ thuế). Ngoài ra, đại lý này cũng đổi thêm 17 tờ có dãy số cuối là 38452 cũng thuộc đài này trúng giải nhì mỗi tờ trị giá 255 triệu đồng (chưa trừ thuế).



Đại lý vé số Toàn Phát đổi thưởng hàng loạt tờ trúng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 2 ẢNH: NVCC

"Từ khi có kết quả xổ số 1 tháng 2 đến giờ, khách liên tục mang những tờ có dãy số đó đến đổi thưởng. Có khách nhận tiền trúng số bằng tiền mặt, có khách nhận qua hình thức chuyển khoản. Tôi kinh doanh vé số nhiều năm nay có thể nói rằng đó là trường hợp khá hiếm vì hai dãy số trúng thưởng khá giống nhau, chỉ khác con số hàng đơn vị. Nhiều người đến lãnh tiền nói rằng mua những dãy số đó ngẫu nhiên vì thực tế những số đó không quá đẹp hoặc đặc biệt", đại lý vé số Toàn Phát chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Hoa Mai ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có 4 vé trúng độc đắc. Cụ thể, 4 vé có dãy số 392989 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) sau khi vừa đổi thưởng 34 tờ vé trúng xổ số miền Nam tổng trị giá 1,7 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 01276, trúng giải an ủi 50 triệu đồng/tờ của xổ số Cà Mau ngày 26 tháng 1. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số may mắn 701276.