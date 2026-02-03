Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Đổi thưởng vé trúng xổ số miền Nam đài Tiền Giang, đại lý kể chuyện bất ngờ

Dương Lan - Cao An Biên
03/02/2026 05:45 GMT+7

Những tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 2 đài Tiền Giang khiến đại lý bất ngờ khi đổi thưởng vì khá hiếm.

Đại lý vé số Toàn Phát ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) cho biết vừa đổi thưởng hàng loạt tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 10 tờ có dãy số cuối là 38457 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 2 trúng giải nhất mỗi tờ trị giá 300 triệu đồng (chưa trừ thuế). Ngoài ra, đại lý này cũng đổi thêm 17 tờ có dãy số cuối là 38452 cũng thuộc đài này trúng giải nhì mỗi tờ trị giá 255 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Lộ diện vé trúng xổ số miền Nam đài Tiền Giang, đại lý bất ngờ khi đổithưởng - Ảnh 1.

Đại lý vé số Toàn Phát đổi thưởng hàng loạt tờ trúng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 2

ẢNH: NVCC

"Từ khi có kết quả xổ số 1 tháng 2 đến giờ, khách liên tục mang những tờ có dãy số đó đến đổi thưởng. Có khách nhận tiền trúng số bằng tiền mặt, có khách nhận qua hình thức chuyển khoản. Tôi kinh doanh vé số nhiều năm nay có thể nói rằng đó là trường hợp khá hiếm vì hai dãy số trúng thưởng khá giống nhau, chỉ khác con số hàng đơn vị. Nhiều người đến lãnh tiền nói rằng mua những dãy số đó ngẫu nhiên vì thực tế những số đó không quá đẹp hoặc đặc biệt", đại lý vé số Toàn Phát chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Hoa Mai ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có 4 vé trúng độc đắc. Cụ thể, 4 vé có dãy số 392989 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) sau khi vừa đổi thưởng 34 tờ vé trúng xổ số miền Nam tổng trị giá 1,7 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 01276, trúng giải an ủi 50 triệu đồng/tờ của xổ số Cà Mau ngày 26 tháng 1. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số may mắn 701276.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Đại lý đến tận nhà đổi thưởng 12 tỉ cho khách trúng độc đắc

Xổ số miền Nam: Đại lý đến tận nhà đổi thưởng 12 tỉ cho khách trúng độc đắc

Một đại lý vé số ở TP.HCM cho biết tới tận nhà đổi thưởng cho hai người đàn ông trúng 12 đồng tỉ xổ số miền Nam.

Hy hữu: Mang tờ vé rách trúng xổ số miền Nam đổi thưởng, khách nhận bất ngờ

'May mắn kép' cho khách trúng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 1 đài Hậu Giang

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 3 tháng 2 xổ số ngày 3 tháng 2 xổ số miền Nam 3 tháng 2 xsmn hôm nay xổ số miền Trung ngày 3 tháng 2
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận