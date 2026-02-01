Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Hy hữu: Mang tờ vé rách trúng xổ số miền Nam đổi thưởng, khách nhận bất ngờ

Dương Lan - Cao An Biên
01/02/2026 05:45 GMT+7

Tờ vé số rách bất ngờ trúng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 1, người phụ nữ ở TP.HCM hồi hộp liên hệ đại lý đổi thưởng. May mắn đã mỉm cười với vị khách này.

Đại lý vé số Tài Lợi ở phường Thủ Đức, TP.HCM cho biết gần đây một khách nữ đã mang tờ vé số rách đến đổi thưởng. Cụ thể tờ vé số có 5 số cuối là 04227 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 1 trúng giải nhất trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế). Tờ vé số bị rách một đoạn ngắn từ mép trên xuống nhưng không ảnh hưởng đến dãy số xác định giải thưởng.

Hy hữu: Đem tờ vé rách trúng xổ số miền Nam đổi thưởng, khách nhận bất ngờ - Ảnh 1.

Tờ vé số rách trúng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 1

ẢNH: NVCC

"Vị khách cứ nghĩ mua để ủng hộ người bán, không nghĩ trúng số. Sau khi có kết quả, người này dò không kỹ nên xé định vứt vào sọt rác. Một người thân đến cầm tờ vé kiểm tra lại phát hiện trúng giải nhất nên liên hệ đại lý đổi thưởng. Họ lo lắng vì nghĩ tờ vé số rách không được đổi thưởng nhưng vì tờ này vẫn còn nguyên số nên chúng tôi vẫn đổi bình thường", đại lý vé số Tài Lợi cho hay.

Dân mạng cho rằng việc mang tờ vé số rách trúng số đi đổi thưởng là điều hy hữu. Mọi người cũng nhắc nhở nhau dò kết quả kỹ để không bỏ lỡ điều đáng tiếc.

Mới đây, đại lý vé số Ngọc Yến ở phường Phú Thạnh, TP.HCM (Q.Tân Phú cũ) thông báo vừa đổi thường 6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 073937 trúng xổ số Cần Thơ ngày 28 tháng 1. Đại lý đã đến tận nhà đổi thưởng cho hai khách tại TP.HCM, một người trúng 2 tờ và người còn lại trúng độc đắc 4 tờ vé số.

