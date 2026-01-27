Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 1: Truy tìm vé có dãy số đẹp 999999, 222222

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 1 chiều nay, người có sở thích sưu tầm những tờ vé số dãy đẹp, độc lạ truy tìm những tờ vé có dãy số 999999 trúng đài Bến Tre.

Cụ thể, giải tám của xổ số Bến Tre ngày 27 tháng 1 thuộc về những tờ vé số có hai số cuối 99. Điều này đồng nghĩa những tờ vé số đẹp dãy 999999 cũng trúng đài này chiều nay. Đáng chú ý, dãy độc đắc của đài này chiều nay cũng có dãy số đẹp 999081.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 1, dãy số 999999 trúng đài Bến Tre, dãy số 222222 trúng đài Bà Rịa - Vũng Tàu được người chơi xổ số truy tìm. Nhiều người có sở thích sưu tầm vé số dãy đẹp, độc lạ (ảnh trái) ẢNH: NVCC

Là người có sở thích sưu tầm vé số dãy đẹp, độc lạ, anh Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh hôm nay sở hữu vé dãy 666666 xổ số Vũng Tàu. Tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười. Theo anh, những tờ vé số đẹp dù trúng giải nào cũng khiến người thích sưu tầm vé số dãy đẹp, độc lạ hào hứng.

Xổ số Vũng Tàu ngày 27 tháng 1 cũng có giải tám là những tờ vé có hai số cuối 22. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé số đẹp dãy 222222 cũng trúng đài này chiều nay.

Đại lý vé số Yến Trâm ở TP.HCM cho biết bán trúng và đang chờ đổi thưởng 14 tờ trúng khuyến khích cho khách. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 701476 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 1 trúng khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng với tổng số tiền là 84 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 701276.

"Cặp vé số gồm 140 tờ trong đó có 14 tờ trúng khuyến khích xổ số ngày 26 tháng 1 được chúng tôi giao cho bạn hàng bán. Hiện đại lý đang chờ khách liên hệ đổi thưởng, thời gian gần đây ít xuất hiện khách trúng khuyến khích", đại lý vé số Yến Trâm cho biết.