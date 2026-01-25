Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Dãy độc đắc 3 đài xổ số miền Nam ngày 25 tháng 1: Trùng hợp thú vị!

Cao An Biên - Dương Lan
25/01/2026 17:07 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 1, nhiều người chơi xổ số phát hiện trùng hợp thú vị trong dãy số trúng độc đắc của 3 đài với sự xuất hiện của cặp số may mắn.

Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 1 chiều nay mở thưởng 3 đài gồm Tiền Giang, với dãy số trúng độc đắc là 804455, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 641355 và đài Đà Lạt với dãy trúng độc đắc là 545527.

Nhiều người chơi xổ số thích thú nhận ra dãy độc đắc của 3 đài trên đều có sự xuất hiện của cặp số 55. Cặp số này xuất hiện ở cuối trong dãy độc đắc đài Tiền Giang và Kiên Giang cũng như ở giữa dãy độc đắc đài Đà Lạt.

Dãy độc đắc 3 đài xổ số miền Nam ngày 25 tháng 1: Trùng hợp thú vị! - Ảnh 1.

Nhiều người chơi xổ số thích thú nhận ra dãy độc đắc của 3 đài trên đều có sự xuất hiện của cặp số 55. Cặp số này xuất hiện ở cuối trong dãy độc đắc đài Tiền Giang và Kiên Giang cũng như ở giữa dãy độc đắc đài Đà Lạt

ẢNH: NVCC

Với nhiều người quan tâm tới những dãy số đẹp, dãy số độc lạ, đây là sự trùng hợp khá thú vị. Bên cạnh đó, một số người cũng sưu tầm những dãy số đẹp các đài mở thưởng xổ số ngày 25 tháng 1 hôm nay, như dãy 444444, tuy nhiên may mắn chưa mỉm cười.

Chiều nay, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng thông báo bán trúng lô giải tư trị giá 3 triệu đồng/tờ. Cụ thể, những tờ vé trúng xổ số Đà Lạt ngày 25 tháng 1, với dãy số cuối 13448.

Cư dân mạng để lại bình luận chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn, cũng có người hy vọng bản thân có cơ hội được trúng số. Bên cạnh đó, người chơi xổ số cũng mong chờ sự lộ diện của chủ nhân những tờ vé số độc đắc trúng 3 đài mở thưởng hôm nay.

Mới đây, đại lý vé số Hoàng ở An Giang đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 145400 thuộc đài Long An trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Tin liên quan

Hai người đàn ông ở TP.HCM trúng 2,3 tỉ đồng xổ số miền Nam

Hai người đàn ông ở TP.HCM trúng 2,3 tỉ đồng xổ số miền Nam

2 người đàn ông ở TP.HCM trúng hơn 2,3 tỉ đồng xổ số miền Nam mới đây, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Có gì đặc biệt?

Lộ diện 14 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 1: 'Truy tìm' vé có dãy 000000

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 25 tháng 1 xổ số ngày 15 tháng 1 xổ số miền nam 15 tháng 1 xổ số tiền giang ngày 15 tháng 1 xổ số kiên giang ngày 15 tháng 1 xổ số đà lạt ngày 15 tháng 1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận