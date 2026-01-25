Dãy độc đắc 3 đài xổ số miền Nam ngày 25 tháng 1: Trùng hợp thú vị!

Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 1 chiều nay mở thưởng 3 đài gồm Tiền Giang, với dãy số trúng độc đắc là 804455, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 641355 và đài Đà Lạt với dãy trúng độc đắc là 545527.

Nhiều người chơi xổ số thích thú nhận ra dãy độc đắc của 3 đài trên đều có sự xuất hiện của cặp số 55. Cặp số này xuất hiện ở cuối trong dãy độc đắc đài Tiền Giang và Kiên Giang cũng như ở giữa dãy độc đắc đài Đà Lạt.

Với nhiều người quan tâm tới những dãy số đẹp, dãy số độc lạ, đây là sự trùng hợp khá thú vị. Bên cạnh đó, một số người cũng sưu tầm những dãy số đẹp các đài mở thưởng xổ số ngày 25 tháng 1 hôm nay, như dãy 444444, tuy nhiên may mắn chưa mỉm cười.

Chiều nay, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cũng thông báo bán trúng lô giải tư trị giá 3 triệu đồng/tờ. Cụ thể, những tờ vé trúng xổ số Đà Lạt ngày 25 tháng 1, với dãy số cuối 13448.

Cư dân mạng để lại bình luận chúc mừng chủ nhân những tờ vé may mắn, cũng có người hy vọng bản thân có cơ hội được trúng số. Bên cạnh đó, người chơi xổ số cũng mong chờ sự lộ diện của chủ nhân những tờ vé số độc đắc trúng 3 đài mở thưởng hôm nay.

Mới đây, đại lý vé số Hoàng ở An Giang đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 145400 thuộc đài Long An trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).