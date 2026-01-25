Hai người đàn ông ở TP.HCM trúng 2,3 tỉ đồng xổ số miền Nam

Đại lý vé số Anh Tú ở TP.HCM (Bình Dương cũ) vừa hỗ trợ đổi thưởng cho khách trúng 30 tờ vé giải an ủi xổ số miền Nam, tổng trị giá 1,5 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 26995 trúng xổ số Bình Thuận ngày 22 tháng 1. Trong khi giải độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về dãy số 626995.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam được đại lý ở TP.HCM đổi thưởng ẢNH: NVCC

"Người trúng là đàn ông, ngoài 40 tuổi ở TP.HCM. Khách nhận toàn bộ số tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Sau khi kiểm tra vé, chúng tôi hỗ trợ đổi thưởng cho khách", đại lý tiết lộ.

Đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng vừa đổi thưởng 17 tờ vé số trúng an ủi tổng trị giá 850 triệu đồng. Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối 06511 trúng xổ số Bình Dương ngày 23 tháng 1. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé dãy 206511.

Đại lý đổi thưởng tiết lộ những tờ vé này do một người đàn ông trúng thưởng và lập tức đi đổi. Nhiều cư dân mạng gửi lời chúc mừng tới chủ nhân những tờ vé may mắn, cũng có người hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số Hữu Thức ở TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có nguyên cây vé số 140 tờ trúng số. Cụ thể 14 tờ trúng độc đắc có dãy số 497994 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1 trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 126 tờ còn lại trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng với tổng số tiền là 6,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 140 tờ may mắn là một vị khách ở TP.HCM. Sau khi có kết quả xổ số ngày 21 tháng 1, khách liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Sau khi nhận tiền, người này cũng ngay lập tức gửi tiết kiệm vào ngân hàng", đại lý vé số Hữu Thức cho hay.