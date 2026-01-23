Dãy số đẹp 1999 giúp hàng loạt khách trúng xổ số miền Nam, nhận tiền mặt

Đó là chia sẻ từ phía đại lý vé số Lộc Hằng ở TP.HCM, sau khi đổi thưởng nhiều tờ vé số trúng giải nhất đài Đồng Nai, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1 mới đây.

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối 21999, trúng 30 triệu đồng/tờ. Trong khi đó, giải độc đắc của xổ số Đồng Nai ngày 21 tháng 1 thuộc về những tờ vé có dãy số may mắn 497994.

Những tờ vé may mắn được đại lý đổi thưởng ẢNH: NVCC

"Nhiều khách trúng thưởng đã đến đại lý của tôi đổi, tổng là 7 tờ. Trong đó vị khách đầu tiên trúng 2 tờ, là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi. Khách nhận hết tiền mặt. Bất ngờ trúng số tiền lớn nên ai cũng vui mừng", phía đại lý chia sẻ thêm.

Theo đại lý vé số Lộc Hằng, những tờ vé trúng giải nhất vừa đổi là những tờ vé có dãy đẹp, nhất là khi có số cuối 999. Những vé này được dân chơi xổ số rất thích, xem trúng dãy số này là may mắn. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ ào ạt kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, không ít người để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé số có dãy 305017 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Anh Phước Danh đến tận nhà đổi thưởng, đoạn clip anh đếm tiền trao cho khách nhận nhiều lượt chia sẻ sau khi đăng tải lên mạng xã hội.

"Vị khách là người phụ nữ ngoài 50 tuổi, có tiệm nước trước cửa nhà. Bà ấy đang bán hàng có người bán vé số dạo đi qua nên mua 1 tờ cầu may. Sau khi có kết quả xổ số ngày 20 tháng 1, người này vui mừng vì trúng độc đắc, cho hay năm nay cả nhà có tiền tiêu tết thoải mái", anh Phước Danh chia sẻ.