Trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Long An, người phụ nữ nhận hết tiền mặt

Đại lý vé số Phước Lộc ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng 1 tờ trúng độc đắc cùng 7 tờ trúng an ủi cho khách. Cụ thể, tờ vé số có dãy 384224 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 7 tờ có dãy số 184224 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 350 triệu đồng (chưa trừ thuế).



1 tờ trúng độc đắc cùng 7 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 1 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của tờ trúng độc đắc là nữ công nhân ở H.Châu Thành, Long An (cũ). Sau khi có kết quả xổ số ngày 17 tháng 1, người này liền nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng. Từ chỗ tôi đến nhà vị khách may mắn khoảng 10 km. Nhà người này nghèo, nằm giữa đồng ruộng lớn. Vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt và chưa tiết lộ sẽ sử dụng số tiền đó để làm gì. 7 tờ trúng an ủi còn lại của nhiều người, họ đi dự tiệc, có người mua tặng mỗi người 1 tờ, trúng an ủi trị giá 50 triệu đồng mỗi tờ", đại lý vé số Phước Lộc cho hay.

Đại lý vé số An Khang ở TP.HCM cũng đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 668477 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số ngày 17 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Thanh Hiếu ở Tây Ninh xác nhận đã bán cây vé 140 tờ trúng giải nhất xổ số miền Nam, tổng trị giá 4,2 tỉ đồng cho khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 87619, trúng xổ số Vĩnh Long ngày 16 tháng 1. Ngay sau đó, đại lý đã đổi thưởng cho nhiều khách khác nhau tìm tới.