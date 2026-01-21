Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1: Cả 2 đài đều xuất hiện dãy số trúng 2 giải

Cao An Biên - Dương Lan
21/01/2026 17:06 GMT+7

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1, có tới 2 đài là Cần Thơ và Sóc Trăng xuất hiện dãy số trúng tới 2 giải. Có gì đặc biệt?

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1, người chơi xổ số thích thú khi cả đài Cần Thơ và đài Sóc Trăng đều có dãy số trúng tới 2 giải. Nhiều người truy tìm những tờ vé số này.

Vé trúng 2 giải xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1 xuất hiện tận… 2 đài - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 21.1, nhiều vé trúng lộ diện sớm

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối 35121 trúng giải tư xổ số Cần Thơ ngày 21 tháng 1, đồng thời cũng trúng giải tám đài này khi có số cuối 21. Tương tự, dãy số 21905 trúng giải tư xổ số Sóc Trăng ngày 21 tháng 1, đồng thời trúng giải tám đài này khi có hai số cuối 05.

Người chơi xổ số bày tỏ sự thích thú, cho rằng những tờ vé trúng hai giải là may mắn. Xổ số ngày 21 tháng 1 hôm nay mở thưởng 3 đài gồm Đồng Nai với dãy số độc đắc là 497994, đài Cần Thơ với dãy độc đắc là 259514 và đài Sóc Trăng có dãy độc đắc là 200841.

Đại lý vé số Thanh Hiếu ở xã Thạnh Phước, Tây Ninh cho biết bán trúng 140 tờ giải nhất cho khách. Cụ thể, 140 tờ có 5 số cuối là 70044 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 1 trúng giải nhất mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng với tổng số tiền là 4,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 300409.

"140 tờ vé số may mắn của nhiều khách khác nhau, được các bạn hàng của đại lý bán trực tiếp cho khách. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam đại lý đã đổi thưởng cho nhiều khách. Chúng tôi rất vui khi nhiều khách hàng trúng số, góp phần mang lại niềm vui và sự phấn khởi cho người mua vé số", đại lý vé số Thanh Hiếu cho biết.

Tin liên quan

Trúng số độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông ở TP.HCM lãnh tiền trong đêm

Trúng số độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông ở TP.HCM lãnh tiền trong đêm

Một người đàn ông ở TP.HCM vừa trúng số độc đắc xổ số miền Nam, được đại lý tức tốc đổi thưởng ngay trong đêm.

140 tờ trúng 4,2 tỉ xổ số miền Nam ngày 20 tháng 1, đại lý chờ đổi thưởng

Cây vé trúng 4,2 tỉ xổ số miền Nam xuất hiện, hàng loạt khách nhận tiền mặt

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1 xổ số ngày 21 tháng 1 xổ số miền nam 21 tháng 1 xổ số sóc trăng ngày 21 tháng 1 xổ số đồng nai ngày 21 tháng 1 trúng 2 giải trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận