Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1: Cả 2 đài đều xuất hiện dãy số trúng 2 giải

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1, người chơi xổ số thích thú khi cả đài Cần Thơ và đài Sóc Trăng đều có dãy số trúng tới 2 giải. Nhiều người truy tìm những tờ vé số này.

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 21.1, nhiều vé trúng lộ diện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối 35121 trúng giải tư xổ số Cần Thơ ngày 21 tháng 1, đồng thời cũng trúng giải tám đài này khi có số cuối 21. Tương tự, dãy số 21905 trúng giải tư xổ số Sóc Trăng ngày 21 tháng 1, đồng thời trúng giải tám đài này khi có hai số cuối 05.

Người chơi xổ số bày tỏ sự thích thú, cho rằng những tờ vé trúng hai giải là may mắn. Xổ số ngày 21 tháng 1 hôm nay mở thưởng 3 đài gồm Đồng Nai với dãy số độc đắc là 497994, đài Cần Thơ với dãy độc đắc là 259514 và đài Sóc Trăng có dãy độc đắc là 200841.

Đại lý vé số Thanh Hiếu ở xã Thạnh Phước, Tây Ninh cho biết bán trúng 140 tờ giải nhất cho khách. Cụ thể, 140 tờ có 5 số cuối là 70044 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 1 trúng giải nhất mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng với tổng số tiền là 4,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 300409.

"140 tờ vé số may mắn của nhiều khách khác nhau, được các bạn hàng của đại lý bán trực tiếp cho khách. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam đại lý đã đổi thưởng cho nhiều khách. Chúng tôi rất vui khi nhiều khách hàng trúng số, góp phần mang lại niềm vui và sự phấn khởi cho người mua vé số", đại lý vé số Thanh Hiếu cho biết.