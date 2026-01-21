Trúng số độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông ở TP.HCM lãnh tiền trong đêm

Câu chuyện được đại lý vé số An Khang ở xã Tân An Hội, TP.HCM (H.Củ Chi cũ) chia sẻ, sau khi vừa đổi thưởng 2 tờ vé trúng số độc đắc xổ số miền Nam mới đây cho khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 668477, trúng xổ số Hậu Giang ngày 17 tháng 1. Đại lý cho biết người trúng là nam, tuổi tầm trung niên ở TP.HCM và đến tận nơi để đổi thưởng cho vị khách may mắn.

Đại lý đổi thưởng cho khách ngay trong đêm ẢNH: NVCC

"Đổi thưởng cho chú ngay trong đêm. Chúc mừng vị khách may mắn! Đại lý của chúng tôi sau khi kiểm tra vé đã nhanh chóng hỗ trợ chú, tuy nhiên vì bảo mật nên không thể cung cấp thêm thông tin", đại lý chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé may mắn trúng số độc đắc đang được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân. Bên cạnh đó, nhiều người chơi xổ số cũng để lại bình luận, hy vọng bản thân cũng được trúng số.

Đại lý vé số Phước Lộc ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng 1 tờ trúng độc đắc cùng 7 tờ trúng an ủi cho khách. Cụ thể, tờ vé số có dãy 384224 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 7 tờ có dãy số 184224 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 350 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của tờ trúng độc đắc là nữ công nhân ở H.Châu Thành, Long An (cũ). Sau khi có kết quả xổ số ngày 17 tháng 1, người này liền nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng. Từ chỗ tôi đến nhà vị khách may mắn khoảng 10 km. Nhà người này nghèo, nằm giữa đồng ruộng lớn. Vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt và chưa tiết lộ sẽ sử dụng số tiền đó để làm gì. 7 tờ trúng an ủi còn lại của nhiều người, họ đi dự tiệc, có người mua tặng mỗi người 1 tờ, trúng an ủi trị giá 50 triệu đồng mỗi tờ", đại lý vé số Phước Lộc cho hay.