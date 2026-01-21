Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Trúng số độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông ở TP.HCM lãnh tiền trong đêm

Cao An Biên - Dương Lan
21/01/2026 05:45 GMT+7

Một người đàn ông ở TP.HCM vừa trúng số độc đắc xổ số miền Nam, được đại lý tức tốc đổi thưởng ngay trong đêm.

Câu chuyện được đại lý vé số An Khang ở xã Tân An Hội, TP.HCM (H.Củ Chi cũ) chia sẻ, sau khi vừa đổi thưởng 2 tờ vé trúng số độc đắc xổ số miền Nam mới đây cho khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 668477, trúng xổ số Hậu Giang ngày 17 tháng 1. Đại lý cho biết người trúng là nam, tuổi tầm trung niên ở TP.HCM và đến tận nơi để đổi thưởng cho vị khách may mắn.

Trúng số độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông TP.HCM lãnh tiền ngay trong đêm - Ảnh 1.

Đại lý đổi thưởng cho khách ngay trong đêm

ẢNH: NVCC

"Đổi thưởng cho chú ngay trong đêm. Chúc mừng vị khách may mắn! Đại lý của chúng tôi sau khi kiểm tra vé đã nhanh chóng hỗ trợ chú, tuy nhiên vì bảo mật nên không thể cung cấp thêm thông tin", đại lý chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé may mắn trúng số độc đắc đang được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân. Bên cạnh đó, nhiều người chơi xổ số cũng để lại bình luận, hy vọng bản thân cũng được trúng số.

Đại lý vé số Phước Lộc ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng 1 tờ trúng độc đắc cùng 7 tờ trúng an ủi cho khách. Cụ thể, tờ vé số có dãy 384224 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 7 tờ có dãy số 184224 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 350 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của tờ trúng độc đắc là nữ công nhân ở H.Châu Thành, Long An (cũ). Sau khi có kết quả xổ số ngày 17 tháng 1, người này liền nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng. Từ chỗ tôi đến nhà vị khách may mắn khoảng 10 km. Nhà người này nghèo, nằm giữa đồng ruộng lớn. Vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt và chưa tiết lộ sẽ sử dụng số tiền đó để làm gì. 7 tờ trúng an ủi còn lại của nhiều người, họ đi dự tiệc, có người mua tặng mỗi người 1 tờ, trúng an ủi trị giá 50 triệu đồng mỗi tờ", đại lý vé số Phước Lộc cho hay.

Tin liên quan

10 người trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bình Dương, chia nhau 28 tỉ

10 người trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bình Dương, chia nhau 28 tỉ

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 1, một đại lý vé số ở Vĩnh Long liền đổi thưởng 14 tờ trúng độc đắc cùng 14 tờ trúng an ủi cho khách.

Cây vé trúng 4,2 tỉ xổ số miền Nam xuất hiện, hàng loạt khách nhận tiền mặt

14 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 1 đài TP.HCM, khách nhận chuyển khoản

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền nam ngày 20 tháng 1 xổ số ngày 20 tháng 1 xổ số miền nam 20 tháng 1 trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận