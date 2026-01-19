14 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 1 đài TP.HCM, khách nhận chuyển khoản

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết bán trúng và vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 1. Cụ thể, 14 tờ có 5 số cuối là 31109 thuộc đài TP.HCM trúng giải ba, mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng với tổng số tiền là 140 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 647068.



"Chủ nhân của 14 tờ vé số may mắn này là khách quen của đại lý. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, vị khách liền liên hệ đại lý và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", anh Lưu Quốc Duy cho biết.

14 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 1 được đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh cũng bán trúng và đổi thưởng 14 tờ cho khách trúng số. Cụ thể, 14 tờ có 5 số cuối là 60331 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số ngày 19 tháng 1 trúng giải tư mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng với tổng số tiền là 42 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 786591.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 1, đại lý vé số Lý Sang ở TP.HCM chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 8 tờ vé số trúng giải nhất đài Tiền Giang, mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng. Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 42924, trong khi giải độc đắc của đài này chiều nay thuộc về những tờ vé có dãy 780984.