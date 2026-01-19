Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Cây vé trúng 4,2 tỉ xổ số miền Nam xuất hiện, hàng loạt khách nhận tiền mặt

Cao An Biên - Dương Lan
19/01/2026 05:45 GMT+7

Nguyên cây vé số 140 tờ trúng 4,2 tỉ đồng xổ số miền Nam ở Tây Ninh vừa được một đại lý bán trúng, sau đó hàng loạt khách tìm tới đổi thưởng chỉ nhận tiền mặt.

Dịp đầu tháng chạp, đại lý vé số Thanh Hiếu ở Tây Ninh xác nhận đã bán cây vé 140 tờ trúng giải nhất xổ số miền Nam, tổng trị giá 4,2 tỉ đồng cho khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 87619, trúng xổ số Vĩnh Long ngày 16 tháng 1. Ngay sau đó, đại lý đã đổi thưởng cho nhiều khách khác nhau tìm tới. Dãy độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về những tờ vé 670271.

Cây vé trúng 4,2 tỉ xổ số miền Nam xuất hiện, hàng loạt khách nhận 'tiền tươi' - Ảnh 1.

Cây vé trúng 4,2 tỉ đồng lộ diện, nhiều khách đi đổi

ẢNH: NVCC

"Tôi đổi thưởng 42 tờ cho 5 khách, trong đó, vị khách trúng nhiều nhất là 22 tờ. Tất cả mọi người đều nhận tiền tươi cho tiện. Bất ngờ trúng số tiền lớn nên ai cũng vui mừng, xem đó là lộc được nhận đầu tháng chạp", chị chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Cũng có người hy vọng bản thân được trúng số như vậy trong thời gian tới.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng 14 tờ trúng độc đắc và 14 tờ trúng an ủi cho khách. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 674308 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 14 tờ có dãy số 074308 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"14 tờ trúng độc đắc của 10 khách khác nhau, người trúng nhiều nhất là 3 tờ còn lại mỗi người trúng 1 – 2 tờ. Có vị khách còn thiếu nợ vài trăm triệu, sau khi có kết quả xổ số ngày 16 tháng 1 trúng độc đắc 2 tờ nên lấy tiền trúng số trả nợ. 10 khách trúng độc đắc đều nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. 14 tờ trúng an ủi cũng của nhiều khách khác nhau, họ đã liên hệ đại lý đổi thưởng", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

Tin liên quan

May mắn kép: Đại lý đổi 2 tờ xổ số cào TP.HCM trúng độc đắc cùng lúc

May mắn kép: Đại lý đổi 2 tờ xổ số cào TP.HCM trúng độc đắc cùng lúc

Gần đây, một đại lý vé số đổi thưởng cho 2 khách có 2 tờ xổ số cào TP.HCM trúng đặc biệt trị giá 1 tỉ đồng. Điều trùng hợp là 2 vị khách cùng cào, cùng đổi thưởng trong một khung giờ.

10 người trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bình Dương, chia nhau 28 tỉ

Khách ở Khánh Hòa trúng 10 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 1 đài TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền nam ngày 18 tháng 1 xổ số ngày 18 tháng 1 xổ số miền nam 18 tháng 1 trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận