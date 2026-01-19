Cây vé trúng 4,2 tỉ xổ số miền Nam xuất hiện, hàng loạt khách nhận tiền mặt

Dịp đầu tháng chạp, đại lý vé số Thanh Hiếu ở Tây Ninh xác nhận đã bán cây vé 140 tờ trúng giải nhất xổ số miền Nam, tổng trị giá 4,2 tỉ đồng cho khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 87619, trúng xổ số Vĩnh Long ngày 16 tháng 1. Ngay sau đó, đại lý đã đổi thưởng cho nhiều khách khác nhau tìm tới. Dãy độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về những tờ vé 670271.

Cây vé trúng 4,2 tỉ đồng lộ diện, nhiều khách đi đổi ẢNH: NVCC

"Tôi đổi thưởng 42 tờ cho 5 khách, trong đó, vị khách trúng nhiều nhất là 22 tờ. Tất cả mọi người đều nhận tiền tươi cho tiện. Bất ngờ trúng số tiền lớn nên ai cũng vui mừng, xem đó là lộc được nhận đầu tháng chạp", chị chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Cũng có người hy vọng bản thân được trúng số như vậy trong thời gian tới.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng 14 tờ trúng độc đắc và 14 tờ trúng an ủi cho khách. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 674308 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 14 tờ có dãy số 074308 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"14 tờ trúng độc đắc của 10 khách khác nhau, người trúng nhiều nhất là 3 tờ còn lại mỗi người trúng 1 – 2 tờ. Có vị khách còn thiếu nợ vài trăm triệu, sau khi có kết quả xổ số ngày 16 tháng 1 trúng độc đắc 2 tờ nên lấy tiền trúng số trả nợ. 10 khách trúng độc đắc đều nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. 14 tờ trúng an ủi cũng của nhiều khách khác nhau, họ đã liên hệ đại lý đổi thưởng", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.