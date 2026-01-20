140 tờ trúng 4,2 tỉ xổ số miền Nam ngày 20 tháng 1, đại lý chờ đổi thưởng

Đại lý vé số Thanh Hiếu ở xã Thạnh Phước, Tây Ninh cho biết bán trúng và đang chờ đổi thưởng 140 tờ trúng giải nhất cho khách. Cụ thể, 140 tờ có 5 số cuối là 70044 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 1 trúng giải nhất mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng với tổng số tiền là 4,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 300409.



140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 1 ẢNH: NVCC

"140 tờ vé số may mắn của nhiều khách khác nhau, được các bạn hàng của đại lý bán trực tiếp cho khách. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay có khách đã liên hệ nhưng đại lý chưa đổi thưởng. Chúng tôi rất vui khi nhiều khách hàng trúng số, góp phần mang lại niềm vui và sự phấn khởi cho người mua vé số", đại lý vé số Thanh Hiếu cho biết.

Xổ số ngày 20 tháng 1 còn có thêm đài Vũng Tàu với dãy số 305017 và đài Bạc Liêu với dãy số 787820 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều mong chờ những chủ nhân may mắn, đặc biệt là người trúng độc đắc lộ diện.

Gần đây, đại lý vé số Phước Lộc ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng 1 tờ trúng độc đắc cùng 7 tờ trúng an ủi cho khách. Cụ thể, tờ vé số có dãy 384224 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 7 tờ có dãy số 184224 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 350 triệu đồng (chưa trừ thuế).