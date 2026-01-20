Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

140 tờ trúng 4,2 tỉ xổ số miền Nam ngày 20 tháng 1, đại lý chờ đổi thưởng

Dương Lan - Cao An Biên
20/01/2026 17:42 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 1, một đại lý vé số ở Tây Ninh thông báo bán trúng và đang chờ đổi thưởng 140 tờ vé số cho khách.

Đại lý vé số Thanh Hiếu ở xã Thạnh Phước, Tây Ninh cho biết bán trúng và đang chờ đổi thưởng 140 tờ trúng giải nhất cho khách. Cụ thể, 140 tờ có 5 số cuối là 70044 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 1 trúng giải nhất mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng với tổng số tiền là 4,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 300409.

140 tờ trúng 4,2 tỉ xổ số miền Nam ngày 20 tháng 1, đại lý chờ đổithưởng - Ảnh 1.

140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 1

ẢNH: NVCC

"140 tờ vé số may mắn của nhiều khách khác nhau, được các bạn hàng của đại lý bán trực tiếp cho khách. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay có khách đã liên hệ nhưng đại lý chưa đổi thưởng. Chúng tôi rất vui khi nhiều khách hàng trúng số, góp phần mang lại niềm vui và sự phấn khởi cho người mua vé số", đại lý vé số Thanh Hiếu cho biết.

Xổ số ngày 20 tháng 1 còn có thêm đài Vũng Tàu với dãy số 305017 và đài Bạc Liêu với dãy số 787820 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều mong chờ những chủ nhân may mắn, đặc biệt là người trúng độc đắc lộ diện.

Gần đây, đại lý vé số Phước Lộc ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng 1 tờ trúng độc đắc cùng 7 tờ trúng an ủi cho khách. Cụ thể, tờ vé số có dãy 384224 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 7 tờ có dãy số 184224 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 350 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Tin liên quan

14 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 1 đài TP.HCM, khách nhận chuyển khoản

14 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 1 đài TP.HCM, khách nhận chuyển khoản

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 1, một đại lý vé số ở Vĩnh Long cho biết bán trúng và đổi thưởng cho khách 14 tờ trúng số.

Trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Long An, người phụ nữ nhận hết tiền mặt

Cây vé trúng 4,2 tỉ xổ số miền Nam xuất hiện, hàng loạt khách nhận tiền mặt

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền nam ngày 20 tháng 1 xổ số ngày 20 tháng 1 kết quả xsmn hôm nay xổ số miền Trung ngày 20 tháng 1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận