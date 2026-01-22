Trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Vũng Tàu: Cả nhà ăn tết lớn

Đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé số có dãy 305017 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Anh Phước Danh đến tận nhà đổi thưởng, đoạn clip anh đếm tiền trao cho khách nhận nhiều lượt chia sẻ sau khi đăng tải lên mạng xã hội.



Tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 1 ẢNH: NVCC

"Vị khách là người phụ nữ ngoài 50 tuổi, có tiệm nước trước cửa nhà. Bà ấy đang bán hàng có người bán vé số dạo đi qua nên mua 1 tờ cầu may. Sau khi có kết quả xổ số ngày 20 tháng 1, người này vui mừng vì trúng độc đắc, cho hay năm nay cả nhà có tiền tiêu tết thoải mái", anh Phước Danh chia sẻ.

Đại lý vé số Lý Sang ở TP.HCM cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Tờ vé số có dãy 300409 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số ngày 20 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Thanh Hiếu ở xã Thạnh Phước, Tây Ninh cho biết bán trúng và đang chờ đổi thưởng 140 tờ trúng giải nhất cho khách. Cụ thể, 140 tờ có 5 số cuối là 70044 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 1 trúng giải nhất mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng với tổng số tiền là 4,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).