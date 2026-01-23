Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Khách TP.HCM trúng cây vé 34,3 tỉ đồng xổ số miền Nam, lập tức gửi ngân hàng

Dương Lan - Cao An Biên
23/01/2026 16:10 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1, một đại lý vé số ở TP.HCM liền đổi thưởng cho khách có nguyên cây vé số trúng 34,3 tỉ đồng.

Đại lý vé số Hữu Thức ở TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có nguyên cây vé số 140 tờ trúng số. Cụ thể 14 tờ trúng độc đắc có dãy số 497994 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1 trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 126 tờ còn lại trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng với tổng số tiền là 6,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 140 tờ may mắn là một vị khách ở TP.HCM. Sau khi có kết quả xổ số ngày 21 tháng 1, khách liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Sau khi nhận tiền, người này cũng ngay lập tức gửi tiết kiệm vào ngân hàng", đại lý vé số Hữu Thức cho hay.

Khách TP.HCM trúng cây vé 34,3 tỉ xổ số miền Nam, gửi ngân hàng ngay lập tức - Ảnh 1.

140 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Kim Anh ở Tây Ninh đổi thưởng 10 tờ trúng an ủi cho khách theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 1. Theo đó, 10 tờ có dãy số 295451 thuộc đài Tây Ninh trúng an ủi trị giá 500 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Khách TP.HCM trúng cây vé 34,3 tỉ xổ số miền Nam, gửi ngân hàng ngay lập tức - Ảnh 2.

Đại lý vé số Hữu Thức đổi thưởng cho khách trúng xổ số miền Nam

ẢNH: NVCC

Gần đây, đại lý vé số Lộc Hằng Ở TP.HCM cho biết một người phụ nữ ở TP.HCM mua đúng những tờ có dãy số đẹp 1999 đã trúng giải nhất theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1. Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối 21999, trúng 30 triệu đồng/tờ. Vị khách đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt.

