Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 1: Xuất hiện dãy số trúng 2 giải đài Bình Thuận

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 1, người chơi xổ số thích thú phát hiện đài Bình Thuận có dãy số trúng 2 giải. Nhiều người cho rằng chủ nhân của dãy số đó là những vị khách may mắn.



Cụ thể, những tờ có dãy số 53402 thuộc đài Bình Thuận trúng giải tư mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng. Những tờ có dãy số này cũng trúng thêm giải tám vì có 2 số cuối là 02, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 626995.

Xổ số ngày 22 tháng 1 có thêm đài Tây Ninh với dãy số 995451, đài An Giang với dãy số 582586 trúng độc đắc. Nhiều người mong chờ chủ nhân trúng độc đắc lộ diện để "xin vía" may mắn.

140 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 1 ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Hải Diệu 1 ở Đồng Nai cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 140 tờ trúng số. Cụ thể 140 tờ có 2 số cuối là 04 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay trúng giải tám với tổng số tiền là 14 triệu đồng.

Gần đây, đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé số có dãy 305017 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Anh Phước Danh đến tận nhà đổi thưởng, đoạn clip anh đếm tiền trao cho khách nhận nhiều lượt chia sẻ sau khi đăng tải lên mạng xã hội.