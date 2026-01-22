Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 1: Xuất hiện dãy số trúng 2 giải đài Bình Thuận

Dương Lan - Cao An Biên
22/01/2026 17:24 GMT+7

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 1, đài Bình Thuận xuất hiện dãy số trúng giải tư và giải tám.

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 1, người chơi xổ số thích thú phát hiện đài Bình Thuận có dãy số trúng 2 giải. Nhiều người cho rằng chủ nhân của dãy số đó là những vị khách may mắn.

Cụ thể, những tờ có dãy số 53402 thuộc đài Bình Thuận trúng giải tư mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng. Những tờ có dãy số này cũng trúng thêm giải tám vì có 2 số cuối là 02, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 626995.

Xổ số ngày 22 tháng 1 có thêm đài Tây Ninh với dãy số 995451, đài An Giang với dãy số 582586 trúng độc đắc. Nhiều người mong chờ chủ nhân trúng độc đắc lộ diện để "xin vía" may mắn.

Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 1: Xuất hiện dãy số trúng 2 giải đài BìnhThuận - Ảnh 1.

140 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 1

ẢNH: NVCC

Đại lý vé số Hải Diệu 1 ở Đồng Nai cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 140 tờ trúng số. Cụ thể 140 tờ có 2 số cuối là 04 thuộc đài Tây Ninh mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay trúng giải tám với tổng số tiền là 14 triệu đồng.

Gần đây, đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé số có dãy 305017 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Anh Phước Danh đến tận nhà đổi thưởng, đoạn clip anh đếm tiền trao cho khách nhận nhiều lượt chia sẻ sau khi đăng tải lên mạng xã hội.

Tin liên quan

Trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Vũng Tàu: Cả nhà ăn tết lớn

Trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Vũng Tàu: Cả nhà ăn tết lớn

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam, người phụ nữ ở Long An nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và có tiền ăn tết lớn vì trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng.

Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1: Cả 2 đài đều xuất hiện dãy số trúng 2 giải

Trúng số độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông ở TP.HCM lãnh tiền trong đêm

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền nam ngày 22 tháng 1 xổ số ngày 22 tháng 1 kết quả xsmn hôm nay xổ số miền Trung ngày 22 tháng 1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận