Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 1: 'Truy tìm' vé có dãy 000000

Cao An Biên - Dương Lan
23/01/2026 17:32 GMT+7

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 1, người chơi xổ số 'truy tìm' những tờ vé số đẹp 000000 trúng đài Trà Vinh. Có gì đặc biệt?

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 1, những tờ vé số có dãy 00 trúng giải tám đài Trà Vinh. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé số đẹp, độc lạ có dãy 000000 trúng thưởng.

Đáng chú ý, giải ba xổ số Trà Vinh ngày 23 tháng 1 thuộc về những tờ vé có dãy 90800. Những tờ vé này đồng thời cũng trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 00, tổng 2 giải.

Dãy 000000 trúng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 1: Bất ngờ vé trúng 2 giải - Ảnh 1.

Giải ba xổ số Trà Vinh ngày 23 tháng 1 thuộc về những tờ vé có dãy 90800. Những tờ vé này đồng thời cũng trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 00, tổng 2 giải

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, giải độc đắc xổ số Trà Vinh ngày 23 tháng 1 thuộc về những tờ vé có dãy 860646. Xổ số ngày 23 tháng 1 cũng mở thưởng đài Vĩnh Long, với dãy độc đắc là 042663 và đài Bình Dương với dãy số độc đắc 206511.

Anh Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh cũng sưu tầm những tờ vé số có dãy số đẹp xổ số ngày 23 tháng 1. Cụ thể, anh sở hữu vé có dãy 999999 xổ số Bình Dương, tuy nhiên may mắn không mỉm cười.

Cách đây ít ngày, với tờ vé số đẹp dãy 311111 đài Bà Rịa - Vũng Tàu, anh Duy cũng đã trúng giải tám. Theo anh, với những người chơi xổ số có niềm đam mê với số đẹp, độc lạ, những tờ vé này dù trúng giải nào cũng là điều thú vị, may mắn.

Trước đó, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 1, người chơi xổ số thích thú phát hiện đài Bình Thuận có dãy số trúng 2 giải. Nhiều người cho rằng chủ nhân của dãy số đó là những vị khách may mắn.

Cụ thể, những tờ có dãy số 53402 thuộc đài Bình Thuận trúng giải tư mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng. Những tờ có dãy số này cũng trúng thêm giải tám vì có 2 số cuối là 02, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 626995.

