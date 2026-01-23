Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 1 - Kết quả xổ số hôm nay thứ sáu

23/01/2026 16:00 GMT+7

Xem kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 1; Xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung, xổ số điện toán trực tiếp nhanh hôm nay thứ sáu ngày 23.1.2026.

Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 1; Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ sáu ngày 23.1.2026.

Xổ số Vĩnh Long, đài Bình Dương, đài Trà Vinh, đài Ninh Thuận...

Kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 1: Đang cập nhật...

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 1VĨNH LONGBÌNH DƯƠNGTRÀ VINH

XSMN thứ sáu

Giải tám

Giải bảy

Giải sáu

Giải năm

Giải tư

Giải ba

Giải nhì

Giải nhất

Giải đặc biệt

Kết quả xổ số miền Trung ngày 23 tháng 1: Đang cập nhật...

XSMT thứ sáuGIA LAININH THUẬN

ngày 23.1.2026

Giải tám

Giải bảy

Giải sáu

Giải năm

Giải tư

Giải ba

Giải nhì

Giải nhất

Giải đặc biệt

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23 tháng 1: Đang cập nhật...

XSMB thứ sáu

Ký hiệu trúng đặc biệt:

Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Kết quả xổ số điện toán ngày 23 tháng 1: Đang cập nhật...

Mời bạn đọc xem kết quả xổ số miền Nam, xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.

