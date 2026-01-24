Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lộ diện 14 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1

Dương Lan - Cao An Biên
24/01/2026 19:10 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1, 14 vé trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng lộ diện, nhiều người trúng số và liên hệ đổi thưởng.

Đại lý vé số Hoàng ở An Giang đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 145400 thuộc đài Long An trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hàng loạt khách trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1, lộ diện 14 vé độcđắc - Ảnh 1.

14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết bán trúng và đổi thưởng 42 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 704047 thuộc đài Hậu Giang trúng khuyến khích mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng với tổng số tiền là 84 triệu đồng. 

14 tờ có 5 số cuối là 10028 thuộc đài Bình Phước trúng giải tư mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng với tổng số tiền là 42 triệu đồng. 14 tờ còn lại có 5 số cuối là 82358 trúng giải ba mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng với tổng số tiền là 140 triệu đồng.

Hàng loạt khách trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1, lộ diện 14 vé độcđắc - Ảnh 2.

42 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1

ẢNH: NVCC

"14 tờ trúng 140 triệu đồng của 1 khách, 14 tờ trúng 42 triệu đồng cũng của 1 khách và 14 tờ trúng giải tư của 3 khách khác nhau. Sau khi có kết quả xổ số ngày 24 tháng 1, khách đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", anh Lưu Quốc Duy cho biết.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Hữu Thức ở TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có nguyên cây vé số 140 tờ trúng số. Cụ thể 14 tờ trúng độc đắc có dãy số 497994 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1 trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 126 tờ còn lại trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng với tổng số tiền là 6,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

