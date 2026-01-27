Hy hữu: Tờ vé số vứt thùng rác… trúng xổ số miền Nam, bất ngờ phút cuối

Đó là chia sẻ từ phía đại lý vé số Minh Triết ở Tây Ninh sau khi vừa đổi thưởng cho một trường hợp trúng giải phụ đặc biệt xổ số miền Nam đài Bến Tre.

Cụ thể, tờ vé với nhiều nếp gấp cũ kỹ có dãy số cuối may mắn 00409 trúng giải an ủi 50 triệu đồng (chưa trừ thuế) của xổ số Bến Tre ngày 20 tháng 1. Người trúng tìm tới đại lý đổi thưởng, nhận toàn bộ số tiền trúng giải bằng tiền mặt.

Tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt bị vứt thùng rác mang lại may mắn cho chủ nhân ẢNH: NVCC

"Người trúng là phụ nữ, còn trẻ tuổi. Vì mua nhiều tờ vé số khác nhau kiểu giăng lưới, tờ vé trúng thưởng bị dò sót, vô tình bị vứt sọt rác. Sau khi người bán thông báo trúng thưởng, khách mới lục lại thùng rác, may mắn tìm được tờ vé số và tình trạng vé vẫn có thể đổi thưởng được", đại lý vé số Minh Triết tiết lộ.

Cư dân mạng bày tỏ bất ngờ trước sự việc hy hữu này. Bên cạnh đó, nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân tờ vé may mắn vì tìm lại được tờ vé số bị vứt sọt rác phút cuối, nhận số tiền lớn. Nhiều người chơi xổ số cũng nhắc nhau cần dò kỹ kết quả xổ số để tránh sự việc đáng tiếc.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 450526 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Ngay sau khi có kết quả xổ số ngày 24 tháng 1, 22 giờ cùng ngày, 4 anh em trong nhà của vị khách trúng số đã đi xe ô tô 7 chỗ đến đại lý lãnh tiền. Vị khách ở H.Châu Thành, Tiền Giang (cũ) cách đại lý khoảng 60 km. Họ quyết định nhận 200 triệu tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản", anh Lưu Quốc Duy cho biết.