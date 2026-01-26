Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Trúng 6 tỉ đồng xổ số miền Nam, 4 anh em đi lãnh tiền trong đêm

Dương Lan - Cao An Biên
26/01/2026 05:45 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1, 4 anh em ở An Giang đến đại lý nhận 6 tỉ trúng độc đắc ngay trong đêm.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 450526 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Trúng 6 tỉ xổ số miền Nam: 4 anh em đi xe 7 chỗ đến lãnh trongđêm - Ảnh 1.

3 tờ trúng độc đắc 6 tỉ đồng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1

ẢNH: NVCC

"Ngay sau khi có kết quả xổ số ngày 24 tháng 1, 22 giờ cùng ngày, 4 anh em trong nhà của vị khách trúng số đã đi xe ô tô 7 chỗ đến đại lý lãnh tiền. Vị khách ở H.Châu Thành, Tiền Giang (cũ) cách đại lý khoảng 60 km. Họ quyết định nhận 200 triệu tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản", anh Lưu Quốc Duy cho biết.

Đại lý vé số Danh Tên cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 1. Cụ thể, tờ vé số có dãy 860646 thuộc đài Trà Vinh trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Anh Tú ở TP.HCM (Bình Dương cũ) vừa hỗ trợ đổi thưởng cho khách trúng 30 tờ vé giải an ủi xổ số miền Nam, tổng trị giá 1,5 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 26995 trúng xổ số Bình Thuận ngày 22 tháng 1. Trong khi giải độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về dãy số 626995.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 1: 'Truy tìm' vé có dãy 000000

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 1: 'Truy tìm' vé có dãy 000000

Xổ số miền Nam ngày 23 tháng 1, người chơi xổ số 'truy tìm' những tờ vé số đẹp 000000 trúng đài Trà Vinh. Có gì đặc biệt?

Hai người đàn ông ở TP.HCM trúng 2,3 tỉ đồng xổ số miền Nam

Lộ diện 14 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 25 tháng 1 xổ số ngày 25 tháng 1 kết quả xsmn hôm nay xổ số miền Trung ngày 25 tháng 1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận