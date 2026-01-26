Trúng 6 tỉ đồng xổ số miền Nam, 4 anh em đi lãnh tiền trong đêm

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 450526 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



3 tờ trúng độc đắc 6 tỉ đồng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1 ẢNH: NVCC

"Ngay sau khi có kết quả xổ số ngày 24 tháng 1, 22 giờ cùng ngày, 4 anh em trong nhà của vị khách trúng số đã đi xe ô tô 7 chỗ đến đại lý lãnh tiền. Vị khách ở H.Châu Thành, Tiền Giang (cũ) cách đại lý khoảng 60 km. Họ quyết định nhận 200 triệu tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản", anh Lưu Quốc Duy cho biết.

Đại lý vé số Danh Tên cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 1. Cụ thể, tờ vé số có dãy 860646 thuộc đài Trà Vinh trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Anh Tú ở TP.HCM (Bình Dương cũ) vừa hỗ trợ đổi thưởng cho khách trúng 30 tờ vé giải an ủi xổ số miền Nam, tổng trị giá 1,5 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 26995 trúng xổ số Bình Thuận ngày 22 tháng 1. Trong khi giải độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về dãy số 626995.