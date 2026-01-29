Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 1: Vừa xuất hiện 10 tờ trúng đài An Giang

Đại lý vé số Gia Huy ở Tây Ninh (Long An cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 10 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 1. Cụ thể, 10 tờ có dãy số 527511 thuộc đài An Giang trúng 500 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 727511.

"10 tờ vé số may mắn của nhiều khách khác nhau, đại lý bán cho khách lẻ, không phải qua bạn hàng hay đại lý khác. Sau khi có kết quả xổ số ngày 29 tháng 1, khách đã liên hệ đại lý đổi thưởng, vé được đổi tại H.Đức Hòa, Long An (cũ)", đại lý vé số Gia Huy chia sẻ.

10 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 1 đài An Giang ẢNH: NVCC

Trong khi đó, một đại lý vé số ở Lâm Đồng đăng tải hình ảnh đổi thưởng 4 tờ trúng an ủi ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 1. Cụ thể 4 tờ có dãy số 402776 thuộc đài Bình Thuận trúng an ủi trị giá 200 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Đại lý vé số Tuyết Vụ cũng đổi thưởng 3 tờ trúng an ủi cho khách với dãy số 102776 thuộc đài Bình Thuận với tổng số tiền là 150 triệu đồng (chưa trừ thuế). Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 902776.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) đổi thưởng 33 tờ vé trúng xổ số miền Nam gồm 5 tờ trúng độc đắc và 28 tờ trúng an ủi tổng trị giá 11,4 tỉ đồng. Cụ thể, những tờ vé có dãy 999081 trúng độc đắc xổ số Bến Tre ngày 27 tháng 1. Những tờ vé trúng an ủi cũng có dãy số cuối 99081. Vé do đại lý Phú Vinh bán ra và trực tiếp đổi thưởng cho khách.