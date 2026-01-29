Trúng độc đắc xổ số miền Nam, 3 người miền Tây đổi đời nhờ dãy 999081

Câu chuyện được anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ sau khi đổi thưởng 33 tờ vé trúng xổ số miền Nam, gồm 5 tờ trúng độc đắc và 28 tờ trúng an ủi tổng trị giá 11,4 tỉ đồng.

Cụ thể, những tờ vé có dãy 999081 trúng độc đắc xổ số Bến Tre ngày 27 tháng 1. Những tờ vé trúng an ủi cũng có dãy số cuối 99081. Vé do đại lý Phú Vinh bán ra và trực tiếp đổi thưởng cho khách.

33 tờ trúng 11,4 tỉ đồng được anh Phú Vinh đổi thưởng ẢNH: NVCC

"Khách trúng độc đắc là phụ nữ, tầm 50 tuổi. Vị khách nhận 10 tỉ đồng chưa tính thuế, gồm 6 tỉ đồng tiền mặt và còn lại chuyển khoản. 28 tờ an ủi còn lại của 2 khách, mỗi người trúng 14 tờ trị giá 700 triệu đồng", anh Phú Vinh tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé số may mắn được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận, hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số Phú Gia ở phường Bình Tân, TP.HCM cho biết bán trúng và đổi thưởng cho khách có 154 tờ trúng số trong có 14 tờ trúng độc đắc, 14 tờ trúng an ủi và 126 tờ trúng khuyến khích theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 1.

Cụ thể, 14 tờ có dãy số 683111 thuộc đài TP.HCM trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 14 tờ có dãy số 783111 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). 126 tờ trúng khuyến khích có các dãy số 683110, 683112, 683113, 683114, 683115… mỗi tờ trúng 6 triệu đồng.