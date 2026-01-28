Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Trúng số kỷ lục 154 tờ xổ số miền Nam: Nhiều người cùng đi lãnh thưởng

Dương Lan - Cao An Biên
28/01/2026 05:45 GMT+7

Nhiều người ở TP.HCM và các tỉnh lân cận đã lãnh tiền trúng số sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 1.

Đại lý vé số Phú Gia ở phường Bình Tân, TP.HCM cho biết bán trúng và đổi thưởng cho khách có 154 tờ trúng số trong có 14 tờ trúng độc đắc, 14 tờ trúng an ủi và 126 tờ trúng khuyến khích theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 1.

Cụ thể, 14 tờ có dãy số 683111 thuộc đài TP.HCM trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 14 tờ có dãy số 783111 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 700 triệu đồng (chưa trừ thuế). 126 tờ trúng khuyến khích có các dãy số 683110, 683112, 683113, 683114, 683115… mỗi tờ trúng 6 triệu đồng.

Trúng số kỷ lục 154 tờ xổ số miền Nam tại TP.HCM: Nhiều người cùng lãnh tiền - Ảnh 1.

Nhiều tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 1 đài TP.HCM

ẢNH: NVCC

"Lần đầu tiên tôi thấy số lượng vé số trúng nhiều như vậy, nhiều người ở TP.HCM và các tỉnh lân cận đã liên hệ đại lý đổi thưởng, lãnh tiền. Trong những người trúng số, người trúng nhiều nhất là 5 tờ, còn lại đa phần mỗi người trúng 2 tờ", đại lý vé số Phú Gia cho hay.

Đại lý vé số Tùng Hiếu cũng mới đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé số có dãy 545527 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Trúng số kỷ lục 154 tờ xổ số miền Nam tại TP.HCM: Nhiều người cùng lãnh tiền - Ảnh 2.

14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 1

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Yến Trâm ở TP.HCM cho biết bán trúng và đang chờ đổi thưởng 14 tờ trúng khuyến khích cho khách. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 701476 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 1 trúng khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng với tổng số tiền là 84 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 701276.

