Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

TP.HCM: Lộ diện hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 1

Dương Lan - Cao An Biên
26/01/2026 17:58 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 1, hàng loạt vé trúng số lộ diện, đại lý ở TP.HCM chờ khách đến đổi thưởng.

Đại lý vé số Yến Trâm ở TP.HCM cho biết bán trúng và đang chờ đổi thưởng 14 tờ trúng khuyến khích cho khách. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 701476 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 1 trúng khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng với tổng số tiền là 84 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 701276.

"Cặp vé số gồm 140 tờ trong đó có 14 tờ trúng khuyến khích xổ số ngày 26 tháng 1 được chúng tôi giao cho bạn hàng bán. Hiện đại lý đang chờ khách liên hệ đổi thưởng, thời gian gần đây ít xuất hiện khách trúng khuyến khích", đại lý vé số Yến Trâm cho biết.

TP.HCM: Lộ diện hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 1- Ảnh 1.

5 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 1

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Thùy Dương ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 5 tờ trúng an ủi cho khách. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 183111 thuộc xổ số TP.HCM ngày 26 tháng 1 trúng an ủi trị giá 250 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 683111.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều mong chờ chủ nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam hôm nay lộ diện để "xin vía".

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 450526 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Tin liên quan

Trúng 6 tỉ đồng xổ số miền Nam, 4 anh em đi lãnh tiền trong đêm

Trúng 6 tỉ đồng xổ số miền Nam, 4 anh em đi lãnh tiền trong đêm

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1, 4 anh em ở An Giang đến đại lý nhận 6 tỉ trúng độc đắc ngay trong đêm.

Dãy độc đắc 3 đài xổ số miền Nam ngày 25 tháng 1: Trùng hợp thú vị!

Lộ diện 14 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 26 tháng 1 xổ số ngày 26 tháng 1 xổ số miền nam 26 tháng 1 kết quả xsmn hôm nay xổ số miền Trung ngày 26 tháng 1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận