TP.HCM: Lộ diện hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 1

Đại lý vé số Yến Trâm ở TP.HCM cho biết bán trúng và đang chờ đổi thưởng 14 tờ trúng khuyến khích cho khách. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 701476 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 1 trúng khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng với tổng số tiền là 84 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 701276.



"Cặp vé số gồm 140 tờ trong đó có 14 tờ trúng khuyến khích xổ số ngày 26 tháng 1 được chúng tôi giao cho bạn hàng bán. Hiện đại lý đang chờ khách liên hệ đổi thưởng, thời gian gần đây ít xuất hiện khách trúng khuyến khích", đại lý vé số Yến Trâm cho biết.

5 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 1 ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Thùy Dương ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 5 tờ trúng an ủi cho khách. Cụ thể, 5 tờ có dãy số 183111 thuộc xổ số TP.HCM ngày 26 tháng 1 trúng an ủi trị giá 250 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 683111.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều mong chờ chủ nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam hôm nay lộ diện để "xin vía".

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 450526 thuộc đài Bình Phước mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 1 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).