Xổ số miền Nam ngày 28 tháng 1: Một người ở TP.HCM vừa trúng hơn 34 tỉ

Đại lý vé số Hữu Thức ở TP.HCM thông báo bán trúng 140 tờ vé số tổng trị giá 34,3 tỉ đồng cho một khách. Cụ thể 14 tờ trúng độc đắc có dãy số 283857 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 1 trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 126 tờ còn lại trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng với tổng số tiền là 6,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Đại lý vé số Hữu Thức ở TP.HCM thông báo bán trúng 140 tờ vé số tổng trị giá 34,3 tỉ đồng cho một khách ẢNH: NVCC

"Những tờ vé này được chúng tôi bán cho 1 khách. Chi nhánh bán trúng nằm trên đường Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu (Q.Phú Nhuận cũ). Mang lại may mắn cho khách, đại lý rất vui!", chủ đại lý vé số Hữu Thức chia sẻ.

Đáng chú ý, cách đây vài ngày, cũng thuộc đài Đồng Nai, đại lý này cũng bán trúng 140 tờ vé số tổng trị giá 34,3 tỉ đồng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1. "Chủ nhân của 140 tờ may mắn là một vị khách ở TP.HCM. Sau khi có kết quả xổ số ngày 21 tháng 1, khách liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Sau khi nhận tiền, người này cũng ngay lập tức gửi tiết kiệm vào ngân hàng", đại lý vé số Hữu Thức cho hay.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 1, người có sở thích sưu tầm những tờ vé số dãy đẹp, độc lạ truy tìm những tờ vé có dãy số 999999 trúng đài Bến Tre. Cụ thể, giải tám của xổ số Bến Tre ngày 27 tháng 1 thuộc về những tờ vé số có hai số cuối 99. Điều này đồng nghĩa những tờ vé số đẹp dãy 999999 cũng trúng đài này. Đáng chú ý, dãy độc đắc của đài này chiều nay cũng có dãy số đẹp 999081.

Cách đây vài ngày, cũng thuộc đài Đồng Nai, đại lý Hữu Thức cũng bán trúng 140 tờ vé số tổng trị giá 34,3 tỉ đồng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1 ẢNH: NVCC

Xổ số Vũng Tàu ngày 27 tháng 1 cũng có giải tám là những tờ vé có hai số cuối 22. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé số đẹp dãy 222222 cũng trúng đài này.