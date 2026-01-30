Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Truy tìm dãy số 222222 trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 1 đài Vĩnh Long

Cao An Biên - Dương Lan
30/01/2026 17:03 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 1, người chơi xổ số truy tìm những tờ vé có dãy số 222222 trúng đài Vĩnh Long.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 1, giải tám đài Vĩnh Long có dãy số cuối 22. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé có dãy số đẹp 222222 cũng trúng xổ số Vĩnh Long hôm nay.

Truy tìm dãy số 222222 trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 1 đài Vĩnh Long- Ảnh 1.

Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 1, nhiều người thích thú khi vé 222222 trúng xổ số Vĩnh Long. Nhiều người có sở thích sưu tầm vé số đẹp cũng truy tìm vé số dãy này (ảnh trái)

ẢNH: NVCC

Người chơi xổ số có sở thích sưu tầm những tờ vé số dãy số đẹp, độc lạ truy tìm những vé 222222 trúng xổ số Vĩnh Long ngày 30 tháng 1. Anh Duy, chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh có sở thích sưu tầm những tờ vé dãy số đẹp cho biết những vé này dù trúng giải nào cũng tạo nên sự thích thú, hào hứng cho người sở hữu, xem đây là may mắn.

Xổ số miền Nam 30 tháng 1 mở thưởng 3 đài gồm Vĩnh Long với dãy độc đắc 141867, đài Bình Dương với dãy độc đắc 923320 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 524605.

Đại lý vé số Gia Huy ở Tây Ninh (Long An cũ) xác nhận đổi thưởng cho khách có 10 tờ trúng an ủi theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 1. Cụ thể, 10 tờ có dãy số 527511 thuộc đài An Giang trúng 500 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 727511.

"10 tờ vé số may mắn của nhiều khách khác nhau, đại lý bán cho khách lẻ, không phải qua bạn hàng hay đại lý khác. Sau khi có kết quả xổ số ngày 29 tháng 1, khách đã liên hệ đại lý đổi thưởng, vé được đổi tại H.Đức Hòa, Long An (cũ)", đại lý vé số Gia Huy chia sẻ.

