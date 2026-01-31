Xổ số miền Nam: Đại lý đến tận nhà đổi thưởng 12 tỉ cho khách trúng độc đắc

Mới đây, đại lý vé số Ngọc Yến ở phường Phú Thạnh, TP.HCM (Q.Tân Phú cũ) thông báo vừa đổi thường 6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 073937 trúng xổ số Cần Thơ ngày 28 tháng 1. Đại lý đã đến tận nhà đổi thưởng cho hai khách tại TP.HCM, một người trúng 2 tờ và người còn lại trúng độc đắc 4 tờ vé số.

Đại lý vé số Ngọc Yến đổi thưởng 6 tờ vé trúng 12 tỉ đồng ẢNH: NVCC

"Người đầu tiên trúng 2 tờ mà chúng tôi đổi có hoàn cảnh khá giả, là nam ngoài 50 tuổi. Khách kể có 4 căn nhà ở Sài Gòn. Người thứ hai trúng 8 tỉ đồng gần 40 tuổi, cũng là nam. Cả hai đều nhận tiền qua hình thức chuyển khoản, không lấy tiền mặt", đại lý tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam mang lại may mắn cho người dân TP.HCM được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Nhiều người để lại bình luận hy vọng bản thân được trúng số.

Đáng chú ý, người chơi xổ số không khỏi ngạc nhiên khi 3 tuần liên tục tất cả vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Đồng Nai được bán và đổi thưởng tại TP.HCM. Cụ thể, đại lý vé số Minh Chính ở TP.HCM xác nhận bán trúng và đổi thưởng 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam cho khách. Cụ thể, những tờ vé số có dãy may mắn 440871 trúng xổ số Đồng Nai ngày 14 tháng 1.

Một tuần sau, đại lý vé số Hữu Thức ở TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có nguyên cây vé số 140 tờ trúng số. Cụ thể 14 tờ trúng độc đắc có dãy số 497994 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1 trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 126 tờ còn lại trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng với tổng số tiền là 6,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cách đây vài ngày, đại lý vé số Hữu Thức tiếp tục thông báo bán trúng 140 tờ vé số tổng trị giá 34,3 tỉ đồng cho một khách. Cụ thể 14 tờ trúng độc đắc có dãy số 283857 thuộc xổ số Đồng Nai mở thưởng ngày 28 tháng 1 trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).