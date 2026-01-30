Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam: Người dân TP.HCM liên tục trúng độc đắc đài Đồng Nai

Dương Lan - Cao An Biên
30/01/2026 05:45 GMT+7

Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi 3 tuần liên tục, nhiều tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Đồng Nai được bán và đổi thưởng tại TP.HCM.

Cụ thể, đại lý vé số Minh Chính ở TP.HCM xác nhận bán trúng và đổi thưởng 14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam cho khách. Cụ thể, những tờ vé số có dãy may mắn 440871 trúng xổ số Đồng Nai ngày 14 tháng 1.

"Những tờ vé được đại lý của chúng tôi nằm trên đường Phạm Văn Đồng thuộc phường Hạnh Thông bán trúng cho nhiều khách khác nhau ở TP.HCM. Chúng tôi cũng đã đổi thưởng cho nhiều khách. Chúc mừng những vị khách may mắn", phía đại lý cho biết.

Hy hữu: 3 tuần liên tục, người dân TP.HCM trúng gần 100 tỉ xổ số Đồng Nai - Ảnh 1.

Đại lý vé số Hữu Thức đổi thưởng 140 tờ xổ số Đồng Nai trúng số

ẢNH: NVCC

Hơn một tuần sau, đại lý vé số Hữu Thức ở TP.HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách có nguyên cây vé số 140 tờ trúng số. Cụ thể 14 tờ trúng độc đắc có dãy số 497994 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 1 trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 126 tờ còn lại trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng với tổng số tiền là 6,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cách đây vài ngày, đại lý vé số Hữu Thức tiếp tục thông báo bán trúng 140 tờ vé số tổng trị giá 34,3 tỉ đồng cho một khách. Cụ thể 14 tờ trúng độc đắc có dãy số 283857 thuộc xổ số Đồng Nai mở thưởng ngày 28 tháng 1 trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 126 tờ còn lại trúng an ủi có 5 số cuối giống trúng độc đắc, chỉ khác con số đầu tiên.

Như vậy, liên tục 3 tuần, các đại lý này ở TP.HCM bán trúng độc đắc xổ số Đồng Nai với số tiền gần 100 tỉ. Dân mạng cho rằng đây là điều hiếm gặp, nhiệt tình "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

