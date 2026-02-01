Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 2: Bất ngờ vé trúng đài Tiền Giang

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 2 hôm nay, những tờ vé trúng giải nhất đài Tiền Giang có dãy số cuối may mắn 38457. Thú vị, giải nhì đài này cũng thuộc về những tờ vé có dãy 38452.

Người chơi xổ số nhận ra điều thú vị trong cả hai dãy số này khi chỉ sai khác chữ số hàng đơn vị. Tương tự, dãy sáu xổ số Tiền Giang ngày 1 tháng 2 cũng thuộc về những tờ vé có hai dãy số cuối gồm 6640 và 6649. Hai dãy số này cũng tương đối giống nhau, chỉ khác ở chữ số hàng đơn vị.

Người chơi xổ số bất ngờ với sự trùng hợp thú vị của những dãy số trúng xổ số Tiền Giang ngày 1 tháng 2. Nhiều người cũng sở hữu những tờ vé số đẹp hôm nay (ảnh trái), tuy nhiên may mắn chưa mỉm cười ẢNH: NVCC

Xổ số miền Nam hôm nay mở thưởng ba đài gồm Tiền Giang với dãy số độc đắc là 087891, Kiên Giang với dãy số độc đắc là 061337 và đài Đà Lạt với dãy số độc đắc là 399829.

Sau khi có kết quả xổ số ngày 1 tháng 2, nhiều người để lại bình luận mong chờ chủ nhân những tờ vé số trúng lộ diện, hy vọng bản thân cũng có may mắn trúng số vào dịp cuối năm này.

Hôm qua, sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 1, người chơi xổ số thích thú phát hiện đài Hậu Giang có dãy số trúng 2 giải. Không ít người bình luận cho rằng chủ nhân dãy số đó là những vị khách may mắn.

Cụ thể, những tờ vé số có 5 số cuối là 75429 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số ngày 31 tháng 1 trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng. Những tờ có dãy số này cũng trúng thêm giải tám vì có 2 số cuối là 29, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 749006.