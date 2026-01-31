'May mắn kép' cho khách trúng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 1 đài Hậu Giang

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 1, người chơi xổ số thích thú phát hiện đài Hậu Giang có dãy số trúng 2 giải. Không ít người bình luận cho rằng chủ nhân dãy số đó là những vị khách may mắn.

Cụ thể, những tờ vé số có 5 số cuối là 75429 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số ngày 31 tháng 1 trúng giải tư, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng. Những tờ có dãy số này cũng trúng thêm giải tám vì có 2 số cuối là 29, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 749006.

Đại lý vé số Phú Vinh bán trúng hàng loạt tờ trúng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 1 ẢNH: NVCC

Dân mạng còn phát hiện các vé trúng giải tư của đài Bình Phước có 3 số cuối giống nhau là 699, gồm các dãy 11699 và 22699, cho thấy sự trùng hợp đáng chú ý. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 392989.

Xổ số miền Nam hôm nay còn có thêm đài TP.HCM với dãy số 380305 và đài Long An với dãy số 362662 trúng độc đắc.

Đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) cho biết bán trúng hàng loạt tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 31 tháng 1.

Cụ thể hàng chục tờ có 5 số cuối là 57721 thuộc đài Bình Phước trúng giải năm với tổng số tiền là 70 triệu đồng. Những tờ có 4 số cuối là 8594 cũng thuộc đài này trúng giải sáu với tổng số tiền là 28 triệu đồng.

Mới đây, đại lý vé số Ngọc Yến ở phường Phú Thạnh, TP.HCM (Q.Tân Phú cũ) thông báo vừa đổi thường 6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 073937 trúng xổ số Cần Thơ ngày 28 tháng 1. Đại lý đã đến tận nhà đổi thưởng cho hai khách tại TP.HCM, một người trúng 2 tờ và người còn lại trúng độc đắc 4 tờ vé số.