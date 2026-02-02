Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 2: Khách trúng 98 tờ đài TP.HCM, Cà Mau

Dương Lan - Cao An Biên
02/02/2026 17:58 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 2, các đại lý vé số ở Vĩnh Long cho biết bán trúng 98 tờ đài TP.HCM, Cà Mau.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết bán trúng và đang chờ đổi thưởng 84 tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 56 tờ có dãy số cuối là 03389 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 2 trúng giải tư với tổng số tiền là 168 triệu đồng. 28 tờ có dãy số cuối là 08703 thuộc xổ số Cà Mau ngày 2 tháng 2 trúng giải ba trị giá 280 triệu đồng.

"Khách quen của đại lý đã mua 6 cặp lẻ (mỗi cặp 14 tờ) có các dãy số may mắn trúng thưởng xổ số miền Nam hôm nay. Chúng tôi đang chờ khách liên hệ đổi thưởng và hy vọng chủ nhân trúng các giải lớn hơn sẽ lộ diện", anh Quốc Duy chia sẻ.

Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 2: Khách trúng 98 tờ đài TP.HCM, Cà Mau - Ảnh 1.

Đại lý vé số Duy bán 84 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 2

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh cũng ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng 14 tờ trúng khuyến khích cho khách. Theo đó, 14 tờ có dãy số 170374 thuộc xổ số TP.HCM ngày 2 tháng 2 trúng 84 triệu đồng. Giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 170364.

Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 2: Khách trúng 98 tờ đài TP.HCM, Cà Mau - Ảnh 1.

Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng 14 tờ trúng khuyến khích xổ số miền Nam ngày 2 tháng 2

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Gần đây, đại lý vé số Tài Lợi ở phường Thủ Đức, TP.HCM cho biết một khách nữ đã mang tờ vé số rách đến đổi thưởng. Cụ thể tờ vé số có 5 số cuối là 04227 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 1 trúng giải nhất trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế). Tờ vé số bị rách một đoạn ngắn từ mép trên xuống nhưng không ảnh hưởng đến dãy số xác định giải thưởng.

Khám phá thêm chủ đề

