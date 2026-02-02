Trúng 1,7 tỉ xổ số miền Nam, 5 người may mắn ở TP.HCM chia nhau ăn tết

Đó là chia sẻ của anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) sau khi vừa đổi thưởng 34 tờ vé trúng xổ số miền Nam tổng trị giá 1,7 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 01276, trúng giải an ủi 50 triệu đồng/tờ của xổ số Cà Mau ngày 26 tháng 1. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số may mắn 701276.

Đại lý Mỹ Hạnh đổi hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ẢNH: NVCC

"5 vị khách ở TP.HCM cùng chia nhau 1,7 tỉ đồng, trong đó người trúng nhiều nhất là 14 tờ trị giá 700 triệu. Trúng số trước tết, tất nhiên ai cũng vui mừng, phấn khởi. Đại lý chúng tôi cũng vinh dự được khách tin tưởng đến đổi thưởng", anh Lê Du chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số may mắn được dân mạng chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn, cũng có người hy vọng sẽ gặp may mắn khi mua vé số những ngày cận tết.

Mới đây, đại lý vé số Tài Lợi ở phường Thủ Đức, TP.HCM chia sẻ chuyện hy hữu khi một khách nữ đã mang tờ vé số rách đến đổi thưởng. Cụ thể tờ vé số có 5 số cuối là 04227 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 1 trúng giải nhất trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế). Tờ vé số bị rách một đoạn ngắn từ mép trên xuống nhưng không ảnh hưởng đến dãy số xác định giải thưởng.

"Vị khách cứ nghĩ mua để ủng hộ người bán, không nghĩ trúng số. Sau khi có kết quả, người này dò không kỹ nên xé định vứt vào sọt rác. Một người thân đến cầm tờ vé kiểm tra lại phát hiện trúng giải nhất nên liên hệ đại lý đổi thưởng. Họ lo lắng vì nghĩ tờ vé số rách không được đổi thưởng nhưng vì tờ này vẫn còn nguyên số nên chúng tôi vẫn đổi bình thường", đại lý vé số Tài Lợi cho hay.