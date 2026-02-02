Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Trúng 1,7 tỉ xổ số miền Nam, 5 người may mắn ở TP.HCM chia nhau ăn tết

Cao An Biên - Dương Lan
02/02/2026 05:45 GMT+7

5 người ở TP.HCM mới trúng 34 tờ vé xổ số miền Nam tổng trị giá 1,7 tỉ đồng, người trúng nhiều nhất 700 triệu trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đó là chia sẻ của anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) sau khi vừa đổi thưởng 34 tờ vé trúng xổ số miền Nam tổng trị giá 1,7 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 01276, trúng giải an ủi 50 triệu đồng/tờ của xổ số Cà Mau ngày 26 tháng 1. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về dãy số may mắn 701276.

1,7 tỉ trúng xổ số miền Nam, 5 người ở TP.HCM chia nhau ăn tết - Ảnh 1.

Đại lý Mỹ Hạnh đổi hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam

ẢNH: NVCC

"5 vị khách ở TP.HCM cùng chia nhau 1,7 tỉ đồng, trong đó người trúng nhiều nhất là 14 tờ trị giá 700 triệu. Trúng số trước tết, tất nhiên ai cũng vui mừng, phấn khởi. Đại lý chúng tôi cũng vinh dự được khách tin tưởng đến đổi thưởng", anh Lê Du chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số may mắn được dân mạng chia sẻ. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ nhân may mắn, cũng có người hy vọng sẽ gặp may mắn khi mua vé số những ngày cận tết.

Mới đây, đại lý vé số Tài Lợi ở phường Thủ Đức, TP.HCM chia sẻ chuyện hy hữu khi một khách nữ đã mang tờ vé số rách đến đổi thưởng. Cụ thể tờ vé số có 5 số cuối là 04227 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 27 tháng 1 trúng giải nhất trị giá 30 triệu đồng (chưa trừ thuế). Tờ vé số bị rách một đoạn ngắn từ mép trên xuống nhưng không ảnh hưởng đến dãy số xác định giải thưởng.

"Vị khách cứ nghĩ mua để ủng hộ người bán, không nghĩ trúng số. Sau khi có kết quả, người này dò không kỹ nên xé định vứt vào sọt rác. Một người thân đến cầm tờ vé kiểm tra lại phát hiện trúng giải nhất nên liên hệ đại lý đổi thưởng. Họ lo lắng vì nghĩ tờ vé số rách không được đổi thưởng nhưng vì tờ này vẫn còn nguyên số nên chúng tôi vẫn đổi bình thường", đại lý vé số Tài Lợi cho hay.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 1: Truy tìm vé có dãy số đẹp 999999, 222222

Xổ số miền Nam ngày 27 tháng 1: Truy tìm vé có dãy số đẹp 999999, 222222

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 27 tháng 1, dãy số 999999 trúng đài Bến Tre, dãy số 222222 trúng đài Bà Rịa - Vũng Tàu được người chơi xổ số truy tìm.

Truy tìm dãy số 222222 trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 1 đài Vĩnh Long

Hy hữu: Mang tờ vé rách trúng xổ số miền Nam đổi thưởng, khách nhận bất ngờ

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 2 tháng 2 xổ số ngày 2 tháng 2 xổ số miền nam 2 tháng 2 trúng số độc đắc ngày 2/2
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận