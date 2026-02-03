Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 2: Bất ngờ với dãy độc đắc đài Bến Tre

Cao An Biên - Dương Lan
03/02/2026 17:27 GMT+7

Dãy số độc đắc đài Bến Tre vừa giúp nhiều khách ở TP.HCM trúng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 2. Đại lý liền thông báo tin vui.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 2, khi dãy số độc đắc đài Bến Tre lộ diện, một đại lý ở TP.HCM bất ngờ thông báo tin vui cho nhiều khách mua vé.

Đại lý vé số Điền Phát ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ) cho biết bán trúng 14 tờ vé đài an ủi xổ số Bến Tre ngày 3 tháng 2, với dãy số may mắn 631357. Dãy số đặc biệt của đài này chiều nay là 671357.

Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 2: Bất ngờ từ dãy độc đắc đài Bến Tre - Ảnh 1.

Đại lý vé số Điền Phát ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (TP.Thủ Đức cũ) cho biết bán trúng 14 tờ vé đài an ủi xổ số Bến Tre ngày 3 tháng 2, với dãy số may mắn 631357

ẢNH: NVCC

"Đại lý tôi bán 14 tờ này cho nhiều khách khác nhau, trong đó có một vị khách là nam sống gần đây. Chúng tôi đang thông báo vì sợ khách chưa dò số, chờ người may mắn tới đổi thưởng", đại lý tiết lộ.

Nhiều người gửi lời chúc mừng tới những vị khách trúng xổ số ngày 3 tháng 2 lộ diện sớm hôm nay. Cũng có người mong chờ sự xuất hiện của những tờ vé độc đắc xổ số Bà Rịa - Vũng Tàu với dãy may mắn 994417 và đài Bạc Liêu với dãy 097376.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết bán trúng và đang chờ đổi thưởng 84 tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 56 tờ có dãy số cuối là 03389 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 2 trúng giải tư với tổng số tiền là 168 triệu đồng. 28 tờ có dãy số cuối là 08703 thuộc xổ số Cà Mau ngày 2 tháng 2 trúng giải ba trị giá 280 triệu đồng.

"Khách quen của đại lý đã mua 6 cặp lẻ (mỗi cặp 14 tờ) có các dãy số may mắn trúng thưởng xổ số miền Nam. Chúng tôi đang chờ khách liên hệ đổi thưởng và hy vọng chủ nhân trúng các giải lớn hơn sẽ lộ diện", anh Quốc Duy chia sẻ.

Trúng 1,7 tỉ xổ số miền Nam, 5 người may mắn ở TP.HCM chia nhau ăn tết

Trúng 1,7 tỉ xổ số miền Nam, 5 người may mắn ở TP.HCM chia nhau ăn tết

5 người ở TP.HCM mới trúng 34 tờ vé xổ số miền Nam tổng trị giá 1,7 tỉ đồng, người trúng nhiều nhất 700 triệu trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 2: Bất ngờ vé trúng đài Tiền Giang

Truy tìm dãy số 222222 trúng xổ số miền Nam ngày 30 tháng 1 đài Vĩnh Long

