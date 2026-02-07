Ủng hộ người bán dạo, một shipper trúng 12 tỉ đồng xổ số miền Nam

Đó là chia sẻ của đại lý vé số Việt Hằng ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) sau khi vừa đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho người đàn ông làm shipper tại địa phương.

Cụ thể những tờ vé số có dãy may mắn 543109 trúng xổ số Sóc Trăng ngày 4 tháng 2. Những tờ vé số được người trúng liên hệ đại lý đổi thưởng, nhận 12 tỉ đồng (chưa tính thuế) ngay lập tức.

Đại lý vé số Việt Hằng đổi thưởng 6 tờ vé số trúng số độc đắc cho khách làm shipper ẢNH: NVCC

"Khách trúng là một người đàn ông ngoài 50 tuổi làm nghề shipper giao đồ ăn. Khách này mua ủng hộ người bán dạo, bất ngờ trúng số tiền lớn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Người này nhận tiền qua hình thức chuyển khoản, không nhận tiền mặt", chủ đại lý vé số Việt Hằng chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số may mắn trúng xổ số ngày 4 tháng 2 được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Nhiều người cũng để lại bình luận, hy vọng bản thân sẽ có cơ hội trúng số.

Mới đây, đại lý vé số Tấn Lộc ở TP.HCM cho biết bán trúng và đang chờ đổi thưởng 14 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 671357 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Những tờ vé số may mắn được bạn hàng của đại lý bán cho khách lẻ. Sau khi có kết quả xổ số ngày 3 tháng 2, chúng tôi đang chờ những người trúng liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Tấn Lộc cho hay.