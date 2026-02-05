Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 2: Xuất hiện 28 tờ trúng đài An Giang, BìnhThuận

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa bán 28 tờ trúng số. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 89921 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 2 trúng giải tư trị giá 42 triệu đồng. Đại lý này cũng bán những tờ có dãy số 271360 thuộc xổ số An Giang ngày 5 tháng 2 trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng.

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý, thường xuyên mua cặp lẻ gồm 14 vé. Đại lý đã xác minh và chuyển khoản tiền trúng số cho khách, dù không trúng độc đắc nhưng họ vẫn mừng rỡ", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

14 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 2 ẢNH: NVCC

Xổ số ngày 5 tháng 2 có đài Tây Ninh với dãy số 207446, đài An Giang với dãy 278360 và đài Bình Thuận với dãy số 650658 trúng độc đắc. Hình ảnh những tờ vé số trúng giải sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân may mắn, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh chia sẻ sau khi vừa đổi thưởng 140 tờ vé số trúng giải nhất xổ số miền Nam, tổng trị giá 4,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho một khách ở địa phương. Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 45561, trúng xổ số Bạc Liêu ngày 3 tháng 2. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 097376.