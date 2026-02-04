Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Vợ chồng ở TP.HCM trúng 14 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày rằm tháng chạp

Cao An Biên - Dương Lan
04/02/2026 05:45 GMT+7

Mua vé số ngày rằm tháng chạp, vợ chồng ở TP.HCM đang dò xổ số miền Nam thì vỡ òa phát hiện trúng độc đắc 7 tờ đài Cà Mau trị giá 14 tỉ đồng. Ngay trong chiều cùng ngày, họ gọi đại lý đem tiền tới nhà đổi thưởng.

Đó là chia sẻ từ phía đại lý vé số Thành Tâm 2 ở TP.HCM (Bình Dương cũ) sau khi vừa đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 713376 trúng xổ số Cà Mau ngày 2 tháng 2. Đại lý tiết lộ người trúng số là vợ chồng, họ đã liên hệ đổi thưởng ngay trong chiều xổ số hôm đó.

Vợ chồng ở TP.HCM vỡ òa trúng 14 tỉ xổ số miền Nam đúng rằm tháng chạp - Ảnh 1.

7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam được hai vợ chồng ở TP.HCM mua trúng đúng ngày rằm tháng chạp

ẢNH: NVCC

"Họ còn trẻ, ngoài 30 tuổi, nhà cách đại lý mười mấy cây số. Em khách nhận tiền trúng số 6 tỉ đồng bằng tiền mặt, còn lại chuyển khoản. Họ mua vé số rằm tháng chạp, bất ngờ trúng độc đắc tận 14 tỉ đồng nên mừng lắm. Tết này ăn tết ấm no luôn!", phía đại lý vé số tiết lộ.

Dân mạng gửi lời chúc mừng tới chủ nhân những tờ vé số may mắn cũng như để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội được trúng số. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tò mò về những người sở hữu 7 tờ vé số trúng độc đắc còn lại của đài Cà Mau mở thưởng cùng ngày.

Đại lý vé số Toàn Phát ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) cho biết vừa đổi thưởng hàng loạt tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 10 tờ có dãy số cuối là 38457 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 2 trúng giải nhất mỗi tờ trị giá 300 triệu đồng (chưa trừ thuế). Ngoài ra, đại lý này cũng đổi thêm 17 tờ có dãy số cuối là 38452 cũng thuộc đài này trúng giải nhì mỗi tờ trị giá 255 triệu đồng (chưa trừ thuế).

 "Từ khi có kết quả xổ số 1 tháng 2 đến giờ, khách liên tục mang những tờ có dãy số đó đến đổi thưởng. Có khách nhận tiền trúng số bằng tiền mặt, có khách nhận qua hình thức chuyển khoản. Tôi kinh doanh vé số nhiều năm nay có thể nói rằng đó là trường hợp khá hiếm vì hai dãy số trúng thưởng khá giống nhau, chỉ khác con số hàng đơn vị. Nhiều người đến lãnh tiền nói rằng mua những dãy số đó ngẫu nhiên vì thực tế những số đó không quá đẹp hoặc đặc biệt", đại lý vé số Toàn Phát chia sẻ.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 2: Bất ngờ vé trúng đài Tiền Giang

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 2: Bất ngờ vé trúng đài Tiền Giang

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 2, người chơi xổ số bày tỏ sự thích thú với những dãy số trúng đài Tiền Giang vì sự trùng hợp bất ngờ.

Hy hữu: Mang tờ vé rách trúng xổ số miền Nam đổi thưởng, khách nhận bất ngờ

Đổi thưởng vé trúng xổ số miền Nam đài Tiền Giang, đại lý kể chuyện bất ngờ

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 3 tháng 2 xổ số ngày 3 tháng 2 xổ số miền Nam 3 tháng 2 trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận