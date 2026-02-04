Vợ chồng ở TP.HCM trúng 14 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày rằm tháng chạp

Đó là chia sẻ từ phía đại lý vé số Thành Tâm 2 ở TP.HCM (Bình Dương cũ) sau khi vừa đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 713376 trúng xổ số Cà Mau ngày 2 tháng 2. Đại lý tiết lộ người trúng số là vợ chồng, họ đã liên hệ đổi thưởng ngay trong chiều xổ số hôm đó.

7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam được hai vợ chồng ở TP.HCM mua trúng đúng ngày rằm tháng chạp ẢNH: NVCC

"Họ còn trẻ, ngoài 30 tuổi, nhà cách đại lý mười mấy cây số. Em khách nhận tiền trúng số 6 tỉ đồng bằng tiền mặt, còn lại chuyển khoản. Họ mua vé số rằm tháng chạp, bất ngờ trúng độc đắc tận 14 tỉ đồng nên mừng lắm. Tết này ăn tết ấm no luôn!", phía đại lý vé số tiết lộ.

Dân mạng gửi lời chúc mừng tới chủ nhân những tờ vé số may mắn cũng như để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội được trúng số. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tò mò về những người sở hữu 7 tờ vé số trúng độc đắc còn lại của đài Cà Mau mở thưởng cùng ngày.

Đại lý vé số Toàn Phát ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) cho biết vừa đổi thưởng hàng loạt tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 10 tờ có dãy số cuối là 38457 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 2 trúng giải nhất mỗi tờ trị giá 300 triệu đồng (chưa trừ thuế). Ngoài ra, đại lý này cũng đổi thêm 17 tờ có dãy số cuối là 38452 cũng thuộc đài này trúng giải nhì mỗi tờ trị giá 255 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Từ khi có kết quả xổ số 1 tháng 2 đến giờ, khách liên tục mang những tờ có dãy số đó đến đổi thưởng. Có khách nhận tiền trúng số bằng tiền mặt, có khách nhận qua hình thức chuyển khoản. Tôi kinh doanh vé số nhiều năm nay có thể nói rằng đó là trường hợp khá hiếm vì hai dãy số trúng thưởng khá giống nhau, chỉ khác con số hàng đơn vị. Nhiều người đến lãnh tiền nói rằng mua những dãy số đó ngẫu nhiên vì thực tế những số đó không quá đẹp hoặc đặc biệt", đại lý vé số Toàn Phát chia sẻ.