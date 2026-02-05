Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mua 140 tờ xổ số miền Nam bất ngờ... trúng hết, một người lãnh 4,2 tỉ

Cao An Biên - Dương Lan
05/02/2026 06:06 GMT+7

Bất ngờ trúng 4,2 tỉ đồng xổ số miền Nam khi mua và trúng hết 140 tờ vé số, một người ở Tây Ninh nhận toàn bộ số tiền qua chuyển khoản.

Câu chuyện được đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh chia sẻ sau khi vừa đổi thưởng 140 tờ vé số trúng giải nhất xổ số miền Nam, tổng trị giá 4,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho một khách ở địa phương.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 45561, trúng xổ số Bạc Liêu ngày 3 tháng 2. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 097376.

Mua 140 tờ xổ số miền Nam bất ngờ... trúng hết, một người lãnh 4,2 tỉ- Ảnh 1.

Mua 140 tờ xổ số miền Nam bất ngờ... trúng hết, một người lãnh 4,2 tỉ đồng đài Bạc Liêu

ẢNH: NVCC

"Đây là khách quen thường mua ở đại lý vé số của tôi. Lần này mua nguyên cây vé số 140 tờ, khách bất ngờ trúng hết. Ngay sau khi có kết quả xổ số, tôi đã lập tức chuyển khoản cho khách. Trúng số tiền lớn trước tết, tất nhiên ai cũng vui mừng", phía đại lý chia sẻ.

Ngay sau đó, hình ảnh cọc vé số trúng giải nhất được dân mạng chia sẻ ào ạt kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Mua vé số ngày rằm tháng chạp, vợ chồng ở TP.HCM đang dò xổ số miền Nam thì vỡ òa phát hiện trúng độc đắc 7 tờ đài Cà Mau trị giá 14 tỉ đồng. Ngay trong chiều cùng ngày, họ gọi đại lý đem tiền tới nhà đổi thưởng. Đó là chia sẻ từ phía đại lý vé số Thành Tâm 2 ở TP.HCM (Bình Dương cũ) sau khi vừa đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 713376 trúng xổ số Cà Mau ngày 2 tháng 2. Đại lý tiết lộ người trúng số là vợ chồng, họ đã liên hệ đổi thưởng ngay trong chiều xổ số hôm đó.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 2: Bất ngờ với dãy độc đắc đài Bến Tre

Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 2: Bất ngờ với dãy độc đắc đài Bến Tre

Dãy số độc đắc đài Bến Tre vừa giúp nhiều khách ở TP.HCM trúng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 2. Đại lý liền thông báo tin vui.

Trúng 1,7 tỉ xổ số miền Nam, 5 người may mắn ở TP.HCM chia nhau ăn tết

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 2: Bất ngờ vé trúng đài Tiền Giang

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 4 tháng 2 xổ số ngày 4 tháng 2 xổ số miền nam 4 tháng 2 trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận