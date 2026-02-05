Câu chuyện được đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh chia sẻ sau khi vừa đổi thưởng 140 tờ vé số trúng giải nhất xổ số miền Nam, tổng trị giá 4,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho một khách ở địa phương.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 45561, trúng xổ số Bạc Liêu ngày 3 tháng 2. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé số có dãy may mắn 097376.

Mua 140 tờ xổ số miền Nam bất ngờ... trúng hết, một người lãnh 4,2 tỉ đồng đài Bạc Liêu ẢNH: NVCC

"Đây là khách quen thường mua ở đại lý vé số của tôi. Lần này mua nguyên cây vé số 140 tờ, khách bất ngờ trúng hết. Ngay sau khi có kết quả xổ số, tôi đã lập tức chuyển khoản cho khách. Trúng số tiền lớn trước tết, tất nhiên ai cũng vui mừng", phía đại lý chia sẻ.

Ngay sau đó, hình ảnh cọc vé số trúng giải nhất được dân mạng chia sẻ ào ạt kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Mua vé số ngày rằm tháng chạp, vợ chồng ở TP.HCM đang dò xổ số miền Nam thì vỡ òa phát hiện trúng độc đắc 7 tờ đài Cà Mau trị giá 14 tỉ đồng. Ngay trong chiều cùng ngày, họ gọi đại lý đem tiền tới nhà đổi thưởng. Đó là chia sẻ từ phía đại lý vé số Thành Tâm 2 ở TP.HCM (Bình Dương cũ) sau khi vừa đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 713376 trúng xổ số Cà Mau ngày 2 tháng 2. Đại lý tiết lộ người trúng số là vợ chồng, họ đã liên hệ đổi thưởng ngay trong chiều xổ số hôm đó.