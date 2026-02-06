Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 2: Truy tìm vé có dãy số đẹp 020304, 131313

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 2 chiều nay, nhiều người chơi xổ số thích thú truy tìm những tờ vé có dãy số độc lạ như 020304 và 131313, khi giải ba đài Vĩnh Long có dãy số cuối 20304 và dãy tám đài Bình Dương có dãy số cuối là 13.

Chủ một đại lý vé số tại Tây Ninh, chuyên sưu tầm những tờ vé số có dãy số đẹp, độc lạ cho biết với những tờ vé số có dãy số như trên, dù trúng giải nào cũng tạo nên sự thú vị, hào hứng.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 2, nhiều người chơi xổ số truy tìm những tờ vé có dãy số độc lạ như 020304, 131313 mang lại may mắn. Nhiều người cũng có sở thích sưu tầm những tờ vé số dãy đẹp (ảnh trái) ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, anh cũng đang sở hữu những tờ vé số dãy 444444, mở thưởng xổ số TP.HCM ngày 7 tháng 2 và đang chờ người mua. Xổ số ngày 6 tháng 2 hôm nay mở thưởng 3 đài gồm Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

Trong đó, dãy độc đắc đài Vĩnh Long thuộc về những tờ vé số có dãy 799293, đài Bình Dương có dãy số độc đắc là 806337 và đài Trà Vinh có dãy số độc đắc 546923. Nhiều cư dân mạng mong chờ những người sở hữu vé trúng độc đắc các đài này lộ diện sớm.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa bán 28 tờ trúng số. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 89921 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 2 trúng giải tư trị giá 42 triệu đồng. Đại lý này cũng bán những tờ có dãy số 271360 thuộc xổ số An Giang ngày 5 tháng 2 trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng.

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý, thường xuyên mua cặp lẻ gồm 14 vé. Đại lý đã xác minh và chuyển khoản tiền trúng số cho khách, dù không trúng độc đắc nhưng họ vẫn mừng rỡ", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.