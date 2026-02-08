Đi đám cưới được cho vé số, bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đến tận nhà đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé có dãy số 546923 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Người đàn ông ngoài 30 tuổi đi đám cưới được người quen cho tờ vé số may mắn đó. Sau khi có kết quả xổ số ngày 6 tháng 2, anh ấy đã nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Những người khác cũng được cho vé số trúng độc đắc nhưng có thể chưa đổi thưởng hoặc không đổi tại đại lý của tôi", anh Phú Vinh chia sẻ.

Tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 6 tháng 2 được đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Tươi Tốt ở Đồng Tháp đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé có dãy số 983063 thuộc xổ số Cần Thơ ngày 6 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Gần đây, đại lý vé số Việt Hằng ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) mới đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho người đàn ông làm shipper tại địa phương.

Cụ thể những tờ vé số có dãy may mắn 543109 trúng xổ số Sóc Trăng ngày 4 tháng 2. Những tờ vé số được người trúng liên hệ đại lý đổi thưởng, nhận 12 tỉ đồng (chưa tính thuế) ngay lập tức.