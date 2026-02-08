Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Đi đám cưới được cho vé số, bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
08/02/2026 05:45 GMT+7

Người đàn ông ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) đi đám cưới được người quen cho tờ vé số bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 6 tháng 2.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đến tận nhà đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé có dãy số 546923 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Người đàn ông ngoài 30 tuổi đi đám cưới được người quen cho tờ vé số may mắn đó. Sau khi có kết quả xổ số ngày 6 tháng 2, anh ấy đã nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Những người khác cũng được cho vé số trúng độc đắc nhưng có thể chưa đổi thưởng hoặc không đổi tại đại lý của tôi", anh Phú Vinh chia sẻ.

Được cho tờ vé số tại đám cưới, bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 6 tháng 2 được đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Tươi Tốt ở Đồng Tháp đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé có dãy số 983063 thuộc xổ số Cần Thơ ngày 6 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Gần đây, đại lý vé số Việt Hằng ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) mới đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho người đàn ông làm shipper tại địa phương.

Cụ thể những tờ vé số có dãy may mắn 543109 trúng xổ số Sóc Trăng ngày 4 tháng 2. Những tờ vé số được người trúng liên hệ đại lý đổi thưởng, nhận 12 tỉ đồng (chưa tính thuế) ngay lập tức.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: một đại lý ở TP.HCM bán trúng 14 tờ độc đắc

Xổ số miền Nam: một đại lý ở TP.HCM bán trúng 14 tờ độc đắc

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 2, một đại lý vé số ở TP.HCM thông báo bán trúng 14 tờ độc đắc.

Bất ngờ xổ số miền Nam ngày 4 tháng 2: Xuất hiện dãy số trúng 2 giải

Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 2: Xuất hiện 28 tờ trúng đài An Giang, BìnhThuận

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 7 tháng 2 xổ số ngày 7 tháng 2 xổ số Trà Vinh ngày 7 tháng 2 xổ số miền Trung ngày 7 tháng 2
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận