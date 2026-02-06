Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam: một đại lý ở TP.HCM bán trúng 14 tờ độc đắc

Dương Lan - Cao An Biên
06/02/2026 05:30 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 2, một đại lý vé số ở TP.HCM thông báo bán trúng 14 tờ độc đắc.

Đại lý vé số Tấn Lộc ở TP.HCM cho biết bán trúng và đang chờ đổi thưởng 14 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 14 tờ có dãy số 671357 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Những tờ vé số may mắn được bạn hàng của đại lý bán cho khách lẻ. Sau khi có kết quả xổ số ngày 3 tháng 2, chúng tôi đang chờ những người trúng liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Tấn Lộc cho hay.

14 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam xuất hiện, một khách TP.HCM nhận chuyển khoản - Ảnh 1.

14 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 3 tháng 2

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng 1 trong 14 tờ trúng độc đắc do đại lý vé số Tấn Lộc bán ra. Khách đã liên hệ đổi thưởng ngay trong đêm. 

"Chủ nhân của tờ vé số này là người đàn ông ở TP.HCM, ông ấy buôn bán nhỏ lẻ. Dù cách nhau khoảng 200 km nhưng chúng tôi vẫn đến tận nơi đổi thưởng, vị khách nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản", chị Hà Tô Phương Lan cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi lộ diện thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều "xin vía" chủ nhân những tờ vé số may mắn, không quên hy vọng bản thân được trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Toàn Phát ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) cho biết vừa đổi thưởng hàng loạt tờ trúng số cho khách. Cụ thể, 10 tờ có dãy số cuối là 38457 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 2 trúng giải nhất trị giá 300 triệu đồng (chưa trừ thuế). Ngoài ra, đại lý này cũng đổi thêm 17 tờ có dãy số cuối là 38452 cũng thuộc đài này trúng giải nhì trị giá 255 triệu đồng (chưa trừ thuế).

